Южная Корея ослабит режим безопасности на границе с КНДР
Министр национальной обороны Южной Кореи Ан Гю Бак объявил о планах правительства страны ослабить ограничения для жителей приграничной зоны с КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».
«Мы разработали план корректировки для CCL (линии контроля доступа.— "Ъ"), чтобы адаптироваться к будущим условиям безопасности в условиях сокращения численности военнослужащих, обеспечивая при этом оперативные условия»,— цитирует агентство министра.
Сеул намерен сократить площадь зоны, куда в настоящий момент ограничен доступ гражданским лицам. Линию контролируемой зоны (CCL), пролегающую примерно в 10 км к югу от Военной демаркационной линии (MDL) между странами, предполагается сократить в среднем на 6 км к северу. Это высвободит для посещения гражданами порядка 270 кв км. Также министерство планирует снять ограничения еще примерно на 450 кв. км прилегающей Ограниченной охранной зоны, чтобы разрешить там частную застройку.
Помимо этого планируется убрать военные сооружения, утратившие тактическую полезность, из 23 населенных пунктов в приграничных районах провинции Канвондо. В основном, это противотанковые стены или сооружения.
Ослабление режима безопасности на границе происходит на фоне продолжающейся напряженности между Южной Кореей и КНДР. В конце 2024 года Северная Корея подорвала участки дорог, соединяющих страны, и объявила о планах превратить южную границу в «крепость», ссылаясь на то, что конституция страны признает Южную Корею «абсолютно враждебным государством». Также ранее КНДР демонтировала линии электропередачи, ведущие в закрытый Кэсонский промышленный парк, построенные Южной Кореей.
В предшествующие годы между странами регулярно происходили инциденты на границе, включая пересечение демаркационной линии северокорейскими военнослужащими и запуск дронов с листовками в КНДР со стороны Южной Кореи, что приводило к ответным угрозам со стороны Пхеньяна. В 2018 году было подписано межкорейское соглашение о снижении напряженности, но в ноябре 2023 года Южная Корея частично отказалась от его соблюдения после запуска КНДР разведывательных спутников. В июне 2024 года СНБ Южной Кореи рассматривал возможность полного прекращения действия этого соглашения до восстановления доверия.