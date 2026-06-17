Южная Корея ослабит режим безопасности на границе с КНДР

Министр национальной обороны Южной Кореи Ан Гю Бак объявил о планах правительства страны ослабить ограничения для жителей приграничной зоны с КНДР, сообщает агентство «Рёнхап».

«Мы разработали план корректировки для CCL (линии контроля доступа.— "Ъ"), чтобы адаптироваться к будущим условиям безопасности в условиях сокращения численности военнослужащих, обеспечивая при этом оперативные условия»,— цитирует агентство министра.

Сеул намерен сократить площадь зоны, куда в настоящий момент ограничен доступ гражданским лицам. Линию контролируемой зоны (CCL), пролегающую примерно в 10 км к югу от Военной демаркационной линии (MDL) между странами, предполагается сократить в среднем на 6 км к северу. Это высвободит для посещения гражданами порядка 270 кв км. Также министерство планирует снять ограничения еще примерно на 450 кв. км прилегающей Ограниченной охранной зоны, чтобы разрешить там частную застройку.

Помимо этого планируется убрать военные сооружения, утратившие тактическую полезность, из 23 населенных пунктов в приграничных районах провинции Канвондо. В основном, это противотанковые стены или сооружения.

Эрнест Филипповский