Китай примет контрмеры в отношении нового тайваньского разведсайта

Власти КНР примут контрмеры в ответ на новый веб-сайт администрации Тайваня, на котором граждане Китая могут сообщать ценные для разведки сведения, сообщает Reuters по итогам пресс-конференции в Пекине представителя Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.

В начале недели островное издание Taipei Times сообщило о запуске силами Бюро национальной безопасности (NSB) сайта, на котором граждане КНР могут сообщать тайваньской спецслужбе ценные сведения. При обосновании инициативы разведслужба сослалась на практику коллег из США, Великобритании и Израиля.

Чэнь Биньхуа заявил, что Тайвань занимается «кражей разведывательных данных, внедрением и саботажем, эскалацией конфронтации и подрывом отношений по обе стороны пролива». «Это полностью раскрывает их позицию в поддержку независимости Тайваня, их упрямство, конфронтационный настрой и отказ менять курс»,— цитирует его агентство.

Чиновник указал, что все, кто предоставляет разведданные тайваньским спецслужбам, совершают преступление, за которое будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Суть контрмер выступавший не раскрыл. Известно, что сайт в материковом Китае заблокирован.

В 2024 году Китай сам объявлял адрес электронной почты, по которому тайваньцы могли бы сообщать о преступлениях, совершенных тайваньскими сепаратистами, напоминает Reuters.

Эрнест Филипповский