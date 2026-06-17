Китай примет контрмеры в отношении нового тайваньского разведсайта
Власти КНР примут контрмеры в ответ на новый веб-сайт администрации Тайваня, на котором граждане Китая могут сообщать ценные для разведки сведения, сообщает Reuters по итогам пресс-конференции в Пекине представителя Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
В начале недели островное издание Taipei Times сообщило о запуске силами Бюро национальной безопасности (NSB) сайта, на котором граждане КНР могут сообщать тайваньской спецслужбе ценные сведения. При обосновании инициативы разведслужба сослалась на практику коллег из США, Великобритании и Израиля.
Чэнь Биньхуа заявил, что Тайвань занимается «кражей разведывательных данных, внедрением и саботажем, эскалацией конфронтации и подрывом отношений по обе стороны пролива». «Это полностью раскрывает их позицию в поддержку независимости Тайваня, их упрямство, конфронтационный настрой и отказ менять курс»,— цитирует его агентство.
Чиновник указал, что все, кто предоставляет разведданные тайваньским спецслужбам, совершают преступление, за которое будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Суть контрмер выступавший не раскрыл. Известно, что сайт в материковом Китае заблокирован.
В 2024 году Китай сам объявлял адрес электронной почты, по которому тайваньцы могли бы сообщать о преступлениях, совершенных тайваньскими сепаратистами, напоминает Reuters.
Запуск Тайванем сайта для сбора разведывательных данных от граждан КНР является частью обостряющегося противостояния между Пекином и Тайбэем. Китайские власти рассматривают подобные действия как поддержку «независимости Тайваня» и угрожают «решительными мерами» в ответ на любые шаги, направленные на отделение острова. Пекин считает Тайвань своей территорией и стремится к «воссоединению Родины», не исключая применение силы, хотя стремится к мирному решению вопроса.
Напряженность между сторонами постоянно растет. В 2024 году Китай проводил масштабные военные учения вокруг Тайваня, называя их «наказанием для сепаратистских сил» и предупреждением против вмешательства извне. Ранее, в 2023 году, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о «решительных шагах» против независимости Тайваня. В свою очередь, Тайбэй призывает к диалогу на основе суверенного равенства, но при этом заявляет, что готов сопротивляться попыткам аннексии.
Примечательно, что в 2024 году Китай сам предлагал тайваньцам сообщать о преступлениях, совершенных «тайваньскими сепаратистами», что свидетельствует о взаимном использовании таких мер в информационной и разведывательной борьбе. Аналитики отмечают, что Китай может использовать не только вторжение, но и экономическую блокаду, которую будет сложно трактовать как акт войны, что создаст трудности для США в вопросах защиты Тайваня.