Японский парламент расколола инициатива о сокращении числа депутатов
Правящая Либерально-демократическая партия официально приняла предложение Партии Инноваций Японии о сокращении числа депутатов Палаты представителей на 10%, что вызвало резкое противодействие в дебатах со стороны остальной оппозиции. Об этом пишет издание Yomiuri Shimbun.
Сейчас в японской нижней палате числится 465 депутатов. Сокращение их числа стало одной из ключевых задач для администрации премьер-министра Санаэ Такаичи после того, как ЛДП и Инновационная партия в подписанном в октябре прошлого года соглашении о коалиционном правительстве прямо заявили, что они намерены это сделать. Ожидается, что упразднение мандатов позволит сэкономить приблизительно 3,5 млрд иен в год, что расценивается как значимая сумма.
По оценкам издания, вероятность провала плана по сокращению числа депутатов существует из-за сопротивления меньшинства. По расчетам, основанным на результатах прошедших в феврале выборов, сокращение на 45 мест в системе пропорционального представительства серьезно повлияет на мелкие партии, такие как Коммунистическая партия (которая потеряет около 50% мандатов), партия «Сансейто» (43%) и Демократическая партия народа (39%). Оппозиция подчеркивает, что реформа лишит голоса значительную часть избирателей, а оставшимся депутатам придется совмещать работу в нескольких комитетах, что подорвет качество законотворчества.
Парламент Японии не выделяется числом депутатов на фоне прочих стран. Так, по данным Межпарламентского союза и других организаций, количество членов парламента на миллион человек в Японии составляет 5,8. Это выше, чем в США (1,5), но ниже, чем, например, в Великобритании (20,8), Франции (13,9) и Канаде (11,2).
Инициатива сокращения числа депутатов Палаты представителей на 10% стала одной из ключевых задач премьер-министра Санаэ Такаити, которая вступила в должность 21 октября 2025 года, став первой женщиной на этом посту в Японии. После ее назначения 28 октября 2025 года ЛДП и договорилась о коалиции с оппозиционной «Партией обновления Японии» (которая также упоминается как Партия Инноваций Японии), что гарантировало Такаити избрание премьер-министром. Одним из условий «Партии обновления Японии» при формировании коалиции с Либерально-демократической партией было сокращение числа мест в парламенте.
Правящая коалиция, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и «Общества обновления Японии», получила большинство мест в нижней палате парламента на выборах 8 февраля 2026 года. По прогнозам, ЛДП должна была получить от 274 до 328 мест, что обеспечивало ей стабильное большинство впервые с 2021 года. Победа позволила премьер-министру Такаити преодолевать вето верхней палаты и инициировать поправки в конституцию, которые требуют одобрения двух третей голосов обеих палат и последующего референдума. Такая квалифицированная поддержка позволяет коалиции проводить законопроекты более эффективно. Уровень поддержки правительства Санаэ Такаити в мае 2026 года составлял 61,3%.