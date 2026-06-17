Японский парламент расколола инициатива о сокращении числа депутатов

Правящая Либерально-демократическая партия официально приняла предложение Партии Инноваций Японии о сокращении числа депутатов Палаты представителей на 10%, что вызвало резкое противодействие в дебатах со стороны остальной оппозиции. Об этом пишет издание Yomiuri Shimbun.

Сейчас в японской нижней палате числится 465 депутатов. Сокращение их числа стало одной из ключевых задач для администрации премьер-министра Санаэ Такаичи после того, как ЛДП и Инновационная партия в подписанном в октябре прошлого года соглашении о коалиционном правительстве прямо заявили, что они намерены это сделать. Ожидается, что упразднение мандатов позволит сэкономить приблизительно 3,5 млрд иен в год, что расценивается как значимая сумма.

По оценкам издания, вероятность провала плана по сокращению числа депутатов существует из-за сопротивления меньшинства. По расчетам, основанным на результатах прошедших в феврале выборов, сокращение на 45 мест в системе пропорционального представительства серьезно повлияет на мелкие партии, такие как Коммунистическая партия (которая потеряет около 50% мандатов), партия «Сансейто» (43%) и Демократическая партия народа (39%). Оппозиция подчеркивает, что реформа лишит голоса значительную часть избирателей, а оставшимся депутатам придется совмещать работу в нескольких комитетах, что подорвет качество законотворчества.

Парламент Японии не выделяется числом депутатов на фоне прочих стран. Так, по данным Межпарламентского союза и других организаций, количество членов парламента на миллион человек в Японии составляет 5,8. Это выше, чем в США (1,5), но ниже, чем, например, в Великобритании (20,8), Франции (13,9) и Канаде (11,2).

Эрнест Филипповский