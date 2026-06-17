Тайвань в июле создаст эскадрилью беспилотников
Глава администрации Тайваня Уильям Лай объявил о намерении создать в июле эскадрилью беспилотников, сообщает газета Taipei Times.
Глава администрации Тайваня Уильям Лай
Фото: Ann Wang / Reuters
Об этом Лай рассказал во время встречи с военнослужащими после инспекции 3-й радиолокационной эскадрильи ВВС, радарной станции ВМС «Суншань» и командования сухопутных войск в районе Гуаньду, в структуру которого и войдет новое подразделение. По данным анонимного источника издания, в состав эскадрильи будут входить 126 военнослужащих, а командиром будет подполковник. Солдаты и унтер-офицеры в качестве операторов уже определены.
Районное командование Гуанду отвечает за оборону Тайбэя и Нью-Тайбэй Сити от вражеских военных операций. Главная его задача — предотвратить вероятное форсирование морским десантом реки Тамсуй, наземные атаки, а также спецоперации и проникновение вглубь территории.
Как отмечает газета, глава администрации намерен обойти сокращение военных расходов оппозиционным парламентом за счет альтернативных механизмов. «Мы не сдадимся перед лицом масштабных сокращений бюджета национальной обороны, но вместо этого поддержим вооруженные силы страны, используя другой специальный закон или дополнительный бюджет, или увеличив общий бюджет»,— цитирует его издание.
Решение Тайваня в июле создать эскадрилью беспилотников является частью более широких усилий по укреплению его оборонных возможностей на фоне растущей военной активности Китая в Тайваньском проливе. Вашингтон, со своей стороны, подталкивает Тайбэй к модернизации вооруженных сил и увеличению расходов на оборону, в том числе, чтобы иметь возможность противостоять Китаю. Пентагон даже планирует усилить сдерживание около Тайваня, в том числе созданием «роя» беспилотников, чтобы предотвратить возможную военную операцию Китая против острова.
Тайвань активно наращивает свои расходы на оборону. Так, в 2025 году они вырастут на 7,7% до $20,25 млрд, при этом часть этих средств пойдет на покупку новых истребителей и наращивание производства ракет. В целом, Тайвань планирует довести оборонный бюджет до 3% ВВП в 2026 году и до 5% к 2030 году. Однако такие планы сталкиваются с трудностями, поскольку тайваньская оппозиция, имеющая большинство в парламенте, не всегда согласна с такими затратами, например, в вопросах специального оборонного бюджета в размере $40 млрд под закупки вооружений в США.
США является основным поставщиком вооружений для Тайваня, объем поставок которого за последние годы превысил $70 млрд. В ответ на усиление угроз, Тайвань закупает разведывательные и ударные беспилотники Altius-600M, а также планирует приобрести 28 систем HIMARS и девять ЗРК NASAMS. В первой половине 2025 года Тайвань также показал значительный рост экспорта беспилотных летательных аппаратов — на 749% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что указывает на растущую роль беспилотных технологий в оборонной стратегии острова.