Тайвань в июле создаст эскадрилью беспилотников

Глава администрации Тайваня Уильям Лай объявил о намерении создать в июле эскадрилью беспилотников, сообщает газета Taipei Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Тайваня Уильям Лай

Фото: Ann Wang / Reuters Глава администрации Тайваня Уильям Лай

Фото: Ann Wang / Reuters

Об этом Лай рассказал во время встречи с военнослужащими после инспекции 3-й радиолокационной эскадрильи ВВС, радарной станции ВМС «Суншань» и командования сухопутных войск в районе Гуаньду, в структуру которого и войдет новое подразделение. По данным анонимного источника издания, в состав эскадрильи будут входить 126 военнослужащих, а командиром будет подполковник. Солдаты и унтер-офицеры в качестве операторов уже определены.

Районное командование Гуанду отвечает за оборону Тайбэя и Нью-Тайбэй Сити от вражеских военных операций. Главная его задача — предотвратить вероятное форсирование морским десантом реки Тамсуй, наземные атаки, а также спецоперации и проникновение вглубь территории.

Как отмечает газета, глава администрации намерен обойти сокращение военных расходов оппозиционным парламентом за счет альтернативных механизмов. «Мы не сдадимся перед лицом масштабных сокращений бюджета национальной обороны, но вместо этого поддержим вооруженные силы страны, используя другой специальный закон или дополнительный бюджет, или увеличив общий бюджет»,— цитирует его издание.

Эрнест Филипповский