Минздрав предложил отменить занятия с родственниками больных шизофренией

Минздрав России подготовил проект приказа об утверждении нового стандарта лечения шизофрении в России. Документ предполагает изменения в медикаментозном и немедикаментозном лечении больных. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из стандарта планируют исключить групповую терапию с родственниками больного. Документ предусматривает расширение перечня диагностических исследований. В него планируют добавить тестирование на ВИЧ-1 и ВИЧ-2, гепатиты B и C, трепонему бледную (которая является возбудителем сифилиса), а также анализ крови на уровень С-реактивного белка. Кроме того, в стандарт лечения предлагается включить препараты брекспипразол и тетрабеназин и исключить алпразолам.

Действующий стандарт лечения шизофрении был утвержден в 2022 году. В пояснительной записке проекта указано, что Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по шизофрении в 2024 году, и они уже были одобрены Минздравом.