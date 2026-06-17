Южная Корея введет спецналоги для молодежи из провинции
Южная Корея снизит подоходный налог для молодежи в малом и среднем бизнесе
Правительство Южной Кореи пересмотрит систему налоговых вычетов для молодых сотрудников малого и среднего бизнеса. Меры направлены на оживление региональной экономики, передает агентство «Рёнхап» слова министра финансов страны Ку Юн Чхоля.
По заявлению министра, ведомство планирует ввести дифференцированные ставки снижения подоходного налога и пересмотреть сроки действия льгот в зависимости от региона. «Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить больше преимуществ тем, кто живет дальше от Сеула, где условия сложнее. При этом важно, чтобы поддержку получили именно работники, а не компании»,— цитирует его агентство.
В стране несколько лет действуют льготы и стимулы для молодых предпринимателей и работников МСБ. Государство предлагает субсидирование их сберегательных счетов на паритетной основе, освобождает от налогов доходы от операций с акциями и применяет другие меры поддержки.
Южная Корея, из аграрной страны превратившаяся в высокотехнологичную экономику, на протяжении десятилетий активно стимулирует экономическое развитие и борется с внутренними проблемами, такими как низкий уровень рождаемости и демографический кризис, а также безработица среди молодежи. Подобные инициативы по снижению налогов уже применяются и являются частью общей стратегии правительства по поддержке экономики и отдельных слоев населения. Ранее Южная Корея активно использовала меры вроде льготных банковских кредитов, госгарантий и экспортных субсидий для поддержки чеболей (крупных промышленных конгломератов, таких как Samsung, LG, Hyundai), что позволило стране совершить «чудо на реке Ханган» и резко увеличить ВВП на душу населения.
Данная мера является частью более широкого спектра финансовых инициатив Южной Кореи. Например, правительство ранее рассматривало пересмотр налога на наследство со 25-летней задержкой, чтобы стимулировать экономику и фондовый рынок. Кроме того, обсуждалось предложение об отмене налогообложения корпоративных пособий по рождению ребенка для стимулирования рождаемости. Власти также снижали временный налог на топливо, чтобы уменьшить финансовое бремя на потребителей и промышленность, особенно в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.
В целом, поддержка малого и среднего бизнеса, а также молодежи, вписывается в общий тренд действий правительства Южной Кореи, направленных на укрепление экономики, преодоление демографических вызовов и обеспечение социальной стабильности.