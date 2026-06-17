Южная Корея введет спецналоги для молодежи из провинции

Составлено ИИ-Ассистентъ

Южная Корея, из аграрной страны превратившаяся в высокотехнологичную экономику, на протяжении десятилетий активно стимулирует экономическое развитие и борется с внутренними проблемами, такими как низкий уровень рождаемости и демографический кризис, а также безработица среди молодежи. Подобные инициативы по снижению налогов уже применяются и являются частью общей стратегии правительства по поддержке экономики и отдельных слоев населения. Ранее Южная Корея активно использовала меры вроде льготных банковских кредитов, госгарантий и экспортных субсидий для поддержки чеболей (крупных промышленных конгломератов, таких как Samsung, LG, Hyundai), что позволило стране совершить «чудо на реке Ханган» и резко увеличить ВВП на душу населения.

Данная мера является частью более широкого спектра финансовых инициатив Южной Кореи. Например, правительство ранее рассматривало пересмотр налога на наследство со 25-летней задержкой, чтобы стимулировать экономику и фондовый рынок. Кроме того, обсуждалось предложение об отмене налогообложения корпоративных пособий по рождению ребенка для стимулирования рождаемости. Власти также снижали временный налог на топливо, чтобы уменьшить финансовое бремя на потребителей и промышленность, особенно в условиях нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

В целом, поддержка малого и среднего бизнеса, а также молодежи, вписывается в общий тренд действий правительства Южной Кореи, направленных на укрепление экономики, преодоление демографических вызовов и обеспечение социальной стабильности.