Серые киты вернулись к берегам Камчатки

В акватории Кроноцкого заповедника на Камчатке заметили первую в этом сезоне самку серого кита с детенышем. Малыш весом около тонны впервые преодолел расстояние из вод Мексики, где он родился, сообщили «Ъ» в пресс-службе природного резервата. В камчатском фотокаталоге серых китов новому обитателю Кроноцкого залива присвоили номер К267, его мать зарегистрирована под номером К054.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Волкова / Кроноцкий заповедник Фото: Евгения Волкова / Кроноцкий заповедник

В заповеднике объяснили, что китята рождаются с конца декабря до начала марта в лагунах Калифорнийского полуострова. После этого они вместе со взрослыми особями мигрируют к местам нагула на Камчатку.

Как рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник заповедника и морской биолог Евгения Волкова, мать новорожденного китенка ученым уже знакома. В 2022 году она уже приводила потомство в Кроноцкий залив. Ее новому детенышу всего несколько месяцев, но он уже преодолел около 8 тыс. км. «Самка худая, что неудивительно, ведь она выносила детеныша, совершила путешествие к берегам Мексики и обратно и тратит много энергии на кормление китенка молоком. Сейчас она наконец-то может приступить к нагулу»,— сказала она.

Из-за сезона нагула туристов начнут пускать в заповедную акваторию Кроноцкого залива только со второй половины лета. Благодаря этому киты после долгого путешествия и голодной зимовки могут спокойно кормиться донными организмами в прибрежной зоне.

В заповеднике при поддержке Президентского фонда природы реализуется проект «Серые киты на Камчатке. Изучение и сохранение редкой охотоморской популяции». Ученые ведут исследования животных в нагульном районе в Кроноцком заливе, создают просветительские материалы о серых китах, включая правила бережного наблюдения за ними и инструкции, как стать частью гражданской науки и помогать ученым в исследованиях древнейших китообразных, которые обитают в Тихом океане.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский