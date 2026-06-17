За ночь рядом с Москвой сбили 12 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были уничтожены еще два БПЛА. Общее количество сбитых рядом с городом беспилотников за ночь увеличилось до 12.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал господин Собянин в Telegram-канале. Какие-либо подробности мэр не уточняет. Ранее в Москве была ограничена работа аэропортов Внуково и Домодедово — они принимают и отправляют рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщала пресс-служба Росавиации.