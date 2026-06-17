Норвегия обыграла Ирак со счетом 4:1 на ЧМ-2026

Сборная Норвегии по футболу обыграла команду Ирака со счетом 4:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе I: Франция — 3 очка за один матч, Норвегия — 3 балла за игру, у Сенегала и Ирака по 0 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Cziborra / Reuters Фото: Peter Cziborra / Reuters

Нападающий Норвегии Эрлинг Холанн забил два мяча в первом тайме (29', 43'). Также гол забили защитник Лео Эстигор (76'). Иракский нападающий Айман Хуссейн сравнял счет на 39-й минуте, но забил в свои ворота на 96-й.

Матч проходил в Фоксборо, США, на «Джиллетт Стэдиум». Следующая игра в группе I состоится 23 июня. Его проведут команды Франции и Ирака. Игра начнется в 0:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.