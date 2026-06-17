Франция сократила экспорт вина в РФ и выпала из топ-3 европейских поставщиков
Франция по итогам апреля потеряла позиции на российском алкогольном рынке и опустилась с третьего на четвертое место в списке крупнейших поставщиков вина из ЕС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Общий экспорт вин из всех стран ЕС в Россию по итогам апреля упал на 5,4 — до €40 млн.
В середине весны французский винный экспорт в Россию сократился на одну пятую часть, составив €3,8 млн. В целом за апрель совокупные поставки европейских вин на российский рынок просели в месячном выражении на 5,4% — до €40 млн.
Лидером по поставкам из ЕС по-прежнему осталась Италия, хотя объем экспорта в РФ снизился на 13,5% и составил €13,9 млн. Латвия, которая находится на втором месте, увеличила поставки: экспорт латвийских вин увеличился на 12,8%, достигнув отметки в €9,3 млн. На третьем месте оказалась Польша, которая увеличила поставки своего вина в Россию на 1,2% — до €4,8 млн. Замкнула топ-5 крупнейших поставщиков Испания. Поставки вина из страны в апреле упали до минимума с декабря 2023 года — до €2,4 млн.
Снижение экспорта французских вин в Россию до €3,8 млн в апреле 2026 года и падение позиций с третьего на четвертое место среди европейских поставщиков вин в РФ стало частью общей тенденции сокращения поставок европейского вина в Россию. Ранее, с августа 2023 года по январь 2024 года, поставки тихих и игристых вин из Евросоюза в Россию уменьшились на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022–2023 годов, что объясняется повышением пошлин на алкоголь из "недружественных" стран в августе 2023 года с 12,5% до 20%.
Вместе с тем, в феврале 2026 года наблюдался временный рост импорта французских вин в Россию до €4 млн, а общий импорт вина из Евросоюза составил €43,2 млн. При этом, несмотря на снижение поставок из стран ЕС, Италия остается одним из лидеров, хотя её объем экспорта также сокращается. На фоне этих изменений российские импортеры ищут альтернативные рынки закупок, а российское виноделие активно развивается, увеличивая производство и долю на внутреннем рынке, которая к 2023 году достигла 55%.