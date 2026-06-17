Работник больницы в США застрелил коллегу во время ссоры

В американском городе Уилмингтон (штат Делавэр) работник местной больницы открыл стрельбу в здании медучреждения, сообщает ABC News. Были ранены два человека, позже начальник полиции города Уилфредо Кампос сообщил о гибели одного из них.

В полиции считают, что работник достал оружие из-за конфликта на рабочем месте. Сейчас стрелявшего разыскивают. Здание больницы было оцеплено полицией. Городские службы и силовые органы обратились к местным жителям с просьбой держаться подальше от района происшествия.

Новость обновлена в 4:56 мск. Добавлена информация о гибели одного из раненых.