«Жизнь — это попытка достичь гармонии»

Актриса МДТ имени Пушкина Виктория Исакова рассказала «Коммерсантъ Стиль» о своей любимой косметике, отношении к диетам и о новых проектах.



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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктория Исакова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Насколько ваш уход за кожей отличается сейчас от того, что зимой?

— Мой уход за кожей не меняется кардинально. Скорее к нему присоединяются какие-то позиции. Например, сыворотки Age Proteom я использую круглый год, как и легкие SPF-защиты. Но летом, когда более агрессивное солнце, соответственно, и солнцезащитные продукты становятся серьезнее. Если говорить о поездках на море, где история с солнцем превращается в битву, то, конечно же, и SPF-средств у меня в арсенале становится бесконечно много и в разных вариациях.

— Есть ли средства, что с вами весь год? Какие и почему именно они?

— Да, это сыворотки. Кроме них круглый год со мной и клеточная вода. Безусловно, в осенне-зимний период это средства с ретинолом. Особенно я обожаю крем с ретинолом и добавляю в него несколько капель масла.

— Ваши топ пять средств в макияже — это?

— Это, конечно же, предмакияж, уход за кожей. Во-первых, сияющая и здоровая кожа — неотъемлемая часть идеального макияжа. Во-вторых, консилер под глаза, потому что глаза — это вечная проблема. Темные круги, так как мы все, к сожалению, недосыпаем и недостаточно отдыхаем. В-третьих, румяна, тушь для ресниц (я предпочитаю коричневую) и обязательно бронзер.

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— Как часто меняете парфюм и есть ли любимцы «на века»?

— Ароматы практически никогда не меняются. Сейчас уже долгое время это аромат российского бренда. Вообще, мне кажется, за всю мою жизнь у меня в косметичке их было всего два или три.

— Расскажите, что вы запланировали на это лето?

— Идеальное лето — это баланс, когда достаточно работы, чтобы не нервничать, и достаточно времени на отдых, чтобы успеть подготовиться к сложному осенне-зимнему и ранневесеннему сезонам. Мне кажется, что впервые за мою длинную карьеру удается этот баланс соблюсти: когда есть и интересная работа, и есть планы на прекрасный отдых.

— Спорт или диеты? Расскажите, как вы держите форму.

— Конечно же, спорт! Не всегда получается быстрее добиться результата, просто пересмотрев питание. Форму удается держать, ограничивая себя в каких-то продуктах, к примеру в сладком. Тут ничего неожиданного, ничего необычного я не сообщу. Ограничение — это всегда плюс. Это как забота о себе. К тому же я играю огромное количество спектаклей, поэтому это тоже в общем можно назвать своего рода спортом.

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Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Виктория Исакова

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

— Что для вас отдых, как вы переключаетесь и приходите в состояние гармонии?

— Гармония — это то состояние, которого практически невозможно добиться. В идеальном понимании мы и есть гармония. Это когда все здоровы, а все любимые рядом. Ты понимаешь, что планы на завтра у тебя вполне осязаемые и серьезные, и ты спокоен по этому поводу и также понимаешь, что у тебя будет впереди достаточно времени, чтобы чувствовать себя хорошо, не нервничать, высыпаться. Но какое-то из несбывшихся или несбываемых мечтаний рушит ее, и потом ты думаешь: ухватил за хвост, поймал, и вроде, казалось бы, вот она, а потом — раз, и на завтра ее уже нет. В общем вся жизнь — это попытка достичь гармонии.

— Расскажите, какие проекты с вашим участием ожидаются в ближайшем будущем?

— В сентябре выйдет премьера «Трудно быть богом», в октябре — «Чудо-Юдо», а в марте готовим спектакль «Таня и Космонавт».

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