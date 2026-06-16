Пятеро жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

При ударах Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали пять человек. Об этом сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

В селе Погромец дрон ударил по автомобилю. Двоих пострадавших доставили в больницу. В поселке Красная Яруга ранен мужчина. Он отказался от госпитализации. На месте атаки повреждены остекление многоквартирного дома, автобус, легковой автомобиль и гараж. В районе села Черемошное при ударе дрона по «Газели» пострадали мужчина и женщина. Их доставляют в больницу.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщал еще о двух пострадавших и одном погибшем при ударах беспилотников. По данным Минобороны России, с 7:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе Белгородской областью, 151 дрон.