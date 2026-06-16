Сборы налога на прибыль организаций в свердловскую казну упали на 20 млрд рублей

Объем поступлений в бюджет Свердловской области в виде налога на прибыль организаций снизился со 157 млрд руб. в 2024 году до 136,6 млрд руб. в 2025-м, рассказал министр финансов региона Александр Старков в ходе заседания областного заксобрания. Чиновник пояснил, что на падение показателя повлияли «непростые экономические условия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Старков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Годовой прогноз исполнен на 96%. В целом по стране отрицательная динамика поступлений налога на прибыль в 2025 году сложилась более чем в половине регионов страны»,— добавил господин Старков.

Министр отметил, что за счет роста заработной платы и фонда оплаты труда работников в регионе увеличился объем поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 151,1 млрд руб. в 2024-м до 174,9 млрд руб. (рост на 23,8 млрд руб.), что скомпенсировало снижение поступлений по налогу на прибыль организаций, как и в 2024 году. Впрочем, Александр Старков предостерег, что «темп роста НДФЛ замедлился с 24% в 2024-м до 16% в 2025-м».

В целом, чиновник подчеркнул, что Свердловская область «сохраняет уверенные позиции в десятке регионов страны с наибольшим объемом доходов бюджета». По его данным, казна Среднего Урала вместо запланированных на 2025 год 491 млрд руб. получила 491,1 млрд руб. Основными источниками доходов стали НДФЛ (39,2%), налог на прибыль организаций (30,6%), налог на имущество организаций (6,7%), акцизы (7,9%), прочие налоговые доходы (9,3%) и неналоговые доходы (6,3%).

Вместо запланированных 536,3 млрд руб. власти потратили 525,4 млрд руб. (на 10,9 млрд руб.). Чиновники сократили расходы на национальную экономику (с 68,4 млрд до 67,7 млрд руб.), социальную сферу (с 358,9 млрд до 356,9 млрд руб.), межбюджетные трансферты муниципалитетам (с 58,1 млрд до 57,6 млрд руб.) и прочие расходы (с 34,8 млрд до 25,8 млрд руб.). Единственной сферой, по которой траты были увеличены, стала ЖКХ — с 16,1 млрд до 17,4 млрд руб.

Василий Алексеев