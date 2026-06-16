Бомбардировщик ВВС Украины разбился в Хмельницкой области

Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области на западе страны. Погибли оба члена экипажа. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Украины в Telegram-канале.

Инцидент произошел 16 июня около 19:00 мск. Самолет седьмой бригады тактической авиации выполнял в Хмельницкой области боевое задание. В экипаж входили майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах.