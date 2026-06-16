Бомбардировщик ВВС Украины разбился в Хмельницкой области
Бомбардировщик Су-24М ВВС Украины разбился в Хмельницкой области на западе страны. Погибли оба члена экипажа. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Украины в Telegram-канале.
Инцидент произошел 16 июня около 19:00 мск. Самолет седьмой бригады тактической авиации выполнял в Хмельницкой области боевое задание. В экипаж входили майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Богдан Бабенко.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.
Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе на малых высотах.
Крушение боевых самолетов на Украине происходили и ранее. К примеру, в феврале 2023 года в Белгородской области потерпел крушение российский штурмовик Су-25 после выполнения боевой задачи, тогда пилот погиб. В январе 2024 года в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого, по данным Минобороны РФ, находились 65 украинских военнопленных для обмена, а также члены экипажа и сопровождающие. Минобороны России заявило, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Украинская сторона не подтверждала и не отрицала удар по самолету. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ГУР и СБУ выясняют обстоятельства крушения. Расследование обстоятельств крушения Ил-76 в Белгородской области ведется, требуется собрать ДНК-материал родственников погибших для их опознания. Киев требовал провести международное расследование. В мае 2023 года в Брянской области произошли крушения российской авиатехники, в том числе истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-35, а также нескольких вертолетов Ми-8. Авиатехнику могли сбить российские ПВО.