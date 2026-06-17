Продажи меда в России снизились из-за роста цен
В январе—мае 2026 года розничные продажи меда в России в натуральном выражении сократились на 7–8% год к году. Участники рынка связывают спад прежде всего с ростом цен: за год мед подорожал примерно на 12–16%, а часть производителей не смогла быстро согласовать новые условия с сетями.
Подорожание объясняют сложным сезоном 2025 года. Тогда отрасль столкнулась с сокращением численности пчел после плохой зимовки и с потерями части медоносных растений. На этом фоне выросла себестоимость производства, а из магазинов временно исчезли некоторые привычные позиции, что дополнительно ударило по продажам.
По данным аналитиков, в деньгах рынок при этом вырос, что также указывает на заметный ценовой рост. В рознице мед в основном остается российским продуктом, однако его ассортимент в сетях стал уже, а доля качественной продукции с подтвержденной сертификацией, по словам участников рынка, снизилась.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Цены роятся».
Снижение численности пчел в России является общей проблемой, которая повлияла на объем производства меда. В Краснодарском крае, например, в 2024 году производство товарного меда сократилось на 5% из-за климатических изменений, использования пестицидов и заражения пчел клещом варроа. Аналогичная ситуация в Удмуртии, где в 2023 году производство сократилось на 5,8%, а количество пчелосемей уменьшилось на 4,6%. Однако, несмотря на эти трудности, в Башкирии, по данным на 2024 год, было реализовано 3,38 тыс. тонн меда, что стало рекордом среди всех регионов России, составив 12% от общероссийских продаж.
Проблема фальсификации меда также является значительным фактором на рынке. Исследования Роскачества и Минпромторга показывают массовую подделку меда с использованием сахарных сиропов, особенно в низких ценовых категориях и собственных торговых марках сетей. Доля фальсификата, по разным оценкам, достигает от 60% до 70%. Минпромторг рекомендовал ритейлерам усилить контроль за качеством меда, чтобы предотвратить нарушения.
Закупочные цены на мед с сентября 2025 года выросли на 30–50% из-за погодных условий и дефицита ранних сортов. Этот рост опережает готовность торговых сетей корректировать отпускные цены, что вынуждает производителей прекращать отгрузки по убыточным ценам. Такая ситуация несет риски дефицита меда на полках магазинов, увеличения фальсификата и ухода добросовестных производителей с рынка. Некоторые эксперты также отмечают, что мед, сиропы и сахар вызывают схожую реакцию у организма из-за фруктозы, и их разница в пользе не так велика.