Продажи меда в России снизились из-за роста цен

В январе—мае 2026 года розничные продажи меда в России в натуральном выражении сократились на 7–8% год к году. Участники рынка связывают спад прежде всего с ростом цен: за год мед подорожал примерно на 12–16%, а часть производителей не смогла быстро согласовать новые условия с сетями.

Подорожание объясняют сложным сезоном 2025 года. Тогда отрасль столкнулась с сокращением численности пчел после плохой зимовки и с потерями части медоносных растений. На этом фоне выросла себестоимость производства, а из магазинов временно исчезли некоторые привычные позиции, что дополнительно ударило по продажам.

По данным аналитиков, в деньгах рынок при этом вырос, что также указывает на заметный ценовой рост. В рознице мед в основном остается российским продуктом, однако его ассортимент в сетях стал уже, а доля качественной продукции с подтвержденной сертификацией, по словам участников рынка, снизилась.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Цены роятся».