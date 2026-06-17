Китай концентрируется на меди

Поставки медной продукции и концентрата из России в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли в 1,5 раза, до более 500 тыс. тонн. Аналитики связывают увеличение отгрузок с продолжающимся перенаправлением экспорта на азиатские рынки, ростом производства меди в РФ, а также аномальной ситуацией в Китае, где заводы из-за нехватки сырья доплачивают добытчикам меди за концентрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Экспорт медной продукции и концентрата из России в Китай по итогам января—апреля 2026 года вырос в 1,5 раза год к году, до 529,8 тыс. тонн. Стоимость поставок увеличилась в 1,6 раза, до $3,39 млрд. Это следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

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Поставки российской продукции из меди и медного концентрата в Китай начали резко расти в 2025 году, когда объем экспорта увеличился почти в два раза, до 1,28 млн тонн (см. график). Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов объясняет динамику переориентацией на азиатское направление, отменой экспортных пошлин на катодную медь, наращиванием добычи концентрата и привлекательностью китайского рынка по цене и ликвидности. По его словам, этот сдвиг выглядит как устойчивый тренд на ближайшие годы, пока сохраняются санкции и высокий спрос Китая на медь, на который могут оказать влияние замедление экономики и изменения в торговой политике Пекина.

Как говорится в обзоре Центра анализа металлов (MIC) и BigMint, в мае Китай увеличил импорт рафинированной меди на 4,4%, до 446,6 тыс. тонн, сократив ввоз руды и концентрата на 1%, до 2,36 млн тонн.

Аналитики отмечают, что производство меди в КНР остается близким к рекордно высоким показателям благодаря стабильному спросу со стороны энергетической отрасли и электромобилей. При этом сохраняется дефицит сырья, который усугубляется перебоями в поставках из основных горнодобывающих регионов и растущей конкуренцией между мировыми плавильными заводами.

По данным Международной исследовательской группы по меди (ICSG), которые приводятся в обзоре аналитиков, профицит рафинированной меди на мировом рынке в марте сократился до 30 тыс. тонн — более чем в девять раз к февралю в условиях высокого потребления в Китае.

Аналитики Kept в июньском обзоре повысили прогноз цен на медь на второй-четвертый квартал 2026 года до $12,7–13 тыс. за тонну, отметив, что эксперты допускают рост котировок до $15 тыс. за тонну.

На 15 июня трехмесячный контракт на медь на Лондонской бирже металлов (LME) стоил $13,7 тыс. за тонну. Как отмечают в Kept, поддержку ценам на медь оказывают ожидания стабильного спроса со стороны ВИЭ, электросетей и дата-центров, ограниченное предложение серной кислоты, необходимой для выщелачивания, сообщения о возможном сокращении поставок металла из Перу и т. д.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин ждет роста добычи меди в России в 2026 году на 10–15% году к году в основном за счет выхода на проектную мощность проекта Малмыжский ГОК, указывая, что рост экспорта укладывается в рыночные ожидания. Экспорт концентрата также может стимулировать отрицательная ставка TC/RC (плата за обработку и очистку медного концентрата) в Китае: по сути, заводы доплачивают добытчикам меди за концентрат на фоне дефицита сырья, говорит аналитик. По словам господина Халина, это аномальная ситуация.

Дмитрий Орехов отмечает, что Россия также наращивает ускоренными темпами поставки в Китай других цветных металлов — алюминия и никеля — за счет ценовых дисконтов и высокого спроса со стороны китайской промышленности и сектора аккумуляторов. «Дополнительно могут укрепиться позиции российских руд и концентратов цветных и благородных металлов, поскольку Китай стремится закрепить за собой сырьевую базу под собственную переработку, а этому способствует комбинация ценовых скидок, готовности наращивать импорт»,— говорят аналитики. По данным ГТУ КНР, за первые четыре месяца 2026 года отгрузки алюминия, в том числе необработанного из России, в Китай выросли на 2,7%, до 763,44 тыс. тонн, стоимость экспорта увеличилась на 24%, до $2,31 млрд.

Полина Трифонова