Президент пожелал лучшего

Владимир Путин 16 июня провел рабочую встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, чьи полномочия истекают в сентябре. Губернатор отчитался о поддержке участников спецоперации и успехах в сельском хозяйстве, а президент обратил внимание на недофинансирование системы ЖКХ в республике. Господин Меняйло стал одним из последних региональных руководителей, которые претендуют на новый срок и перед стартом избирательной кампании традиционно получают аудиенцию у главы государства. Встречу с ульяновским губернатором Алексеем Русских ранее перенесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Северной Осетии Сергей Меняйло (слева) стал предпоследним из надеющихся на переизбрание губернаторов, которые удостоились личной встречи с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Северной Осетии Сергей Меняйло (слева) стал предпоследним из надеющихся на переизбрание губернаторов, которые удостоились личной встречи с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

Основная часть доклада главы Северной Осетии была посвящена мерам социальной поддержки бойцов, главная из которых программа по строительству домов (военнослужащим выделяют участки и первоначальный взнос в 2 млн руб., а оставшуюся сумму предоставляют под 2,5%). По словам Сергея Меняйло, в очереди стоят 967 человек, большая часть — члены семей погибших участников СВО.

Также губернатор рассказал о центрах поиска без вести пропавших.

«Из 74 регионов обращения уже идут к нам, мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединениях, частях 58-й армии. И 184 человека уже найдены. Мы и волонтеров туда отправляем как поисковые группы, но с учетом того, что это зона специальной военной операции, чтобы безопасность была»,— подчеркнул господин Меняйло.

Президент поинтересовался состоянием системы ЖКХ, поскольку проблема ее недофинансирования в республике стоит «достаточно остро», а также ходом сельхозработ. «В этом году ожидаем урожай не хуже, чем в прошлом»,— обнадежил глава региона. «Должен быть лучше»,— ответил Владимир Путин.

По подсчетам “Ъ”, Сергей Меняйло стал одним из последних губернаторов, претендующих в этом году на продление полномочий и получивших аудиенцию у главы государства. Такие встречи традиционно проходят весной и в начале лета, поскольку избирательная кампания стартует в июне. Обычно губернаторы прямо просят Владимира Путина благословить их на новый срок, а он в ответ желает им удачи. И хотя этот диалог не всегда попадает в стенограмму на сайте Кремля, уже сам факт встречи, как правило, свидетельствует о полученном одобрении.

Ранее президент принимал главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова (16 апреля), губернатора Пензенской области Олега Мельниченко (20 апреля), чеченского лидера Рамзана Кадырова (29 апреля), а также глав Мордовии и Тувы Артема Здунова (4 мая) и Владислава Ховалыга (22 мая). Напрямую вопрос продления полномочий с главой государства обсудили только трое последних.

Встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, который остается единственным, кто не имел предвыборной аудиенции у Владимира Путина, по всей видимости, отложили из-за операции на связках ноги. 21 мая она была анонсирована в формате видеоконференции, но по техническим причинам не состоялась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что мероприятие отложено на одну-две недели.

Андрей Прах