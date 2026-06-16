Президент пожелал лучшего
Владимир Путин завершает серию предвыборных встреч с губернаторами
Владимир Путин 16 июня провел рабочую встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, чьи полномочия истекают в сентябре. Губернатор отчитался о поддержке участников спецоперации и успехах в сельском хозяйстве, а президент обратил внимание на недофинансирование системы ЖКХ в республике. Господин Меняйло стал одним из последних региональных руководителей, которые претендуют на новый срок и перед стартом избирательной кампании традиционно получают аудиенцию у главы государства. Встречу с ульяновским губернатором Алексеем Русских ранее перенесли.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло (слева) стал предпоследним из надеющихся на переизбрание губернаторов, которые удостоились личной встречи с Владимиром Путиным
Фото: пресс-служба президента РФ
Основная часть доклада главы Северной Осетии была посвящена мерам социальной поддержки бойцов, главная из которых программа по строительству домов (военнослужащим выделяют участки и первоначальный взнос в 2 млн руб., а оставшуюся сумму предоставляют под 2,5%). По словам Сергея Меняйло, в очереди стоят 967 человек, большая часть — члены семей погибших участников СВО.
Также губернатор рассказал о центрах поиска без вести пропавших.
«Из 74 регионов обращения уже идут к нам, мы никому не отказываем. В основе это военнослужащие, которые служат в соединениях, частях 58-й армии. И 184 человека уже найдены. Мы и волонтеров туда отправляем как поисковые группы, но с учетом того, что это зона специальной военной операции, чтобы безопасность была»,— подчеркнул господин Меняйло.
Президент поинтересовался состоянием системы ЖКХ, поскольку проблема ее недофинансирования в республике стоит «достаточно остро», а также ходом сельхозработ. «В этом году ожидаем урожай не хуже, чем в прошлом»,— обнадежил глава региона. «Должен быть лучше»,— ответил Владимир Путин.
По подсчетам “Ъ”, Сергей Меняйло стал одним из последних губернаторов, претендующих в этом году на продление полномочий и получивших аудиенцию у главы государства. Такие встречи традиционно проходят весной и в начале лета, поскольку избирательная кампания стартует в июне. Обычно губернаторы прямо просят Владимира Путина благословить их на новый срок, а он в ответ желает им удачи. И хотя этот диалог не всегда попадает в стенограмму на сайте Кремля, уже сам факт встречи, как правило, свидетельствует о полученном одобрении.
Ранее президент принимал главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова (16 апреля), губернатора Пензенской области Олега Мельниченко (20 апреля), чеченского лидера Рамзана Кадырова (29 апреля), а также глав Мордовии и Тувы Артема Здунова (4 мая) и Владислава Ховалыга (22 мая). Напрямую вопрос продления полномочий с главой государства обсудили только трое последних.
Встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, который остается единственным, кто не имел предвыборной аудиенции у Владимира Путина, по всей видимости, отложили из-за операции на связках ноги. 21 мая она была анонсирована в формате видеоконференции, но по техническим причинам не состоялась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что мероприятие отложено на одну-две недели.