Вышел новый трейлер пятой части «Шрека»

Universal Pictures представила новый тизер-трейлер анимационного фильма «Шрек 5». Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии. Премьера мультфильма состоится 30 июня 2027 года.

Голоса главных героев останутся прежними. Шрека озвучивает Майк Майерс, Осла — Эдди Мерфи, Фиону — Кэмерон Диаз. Детей Шрека и Фионы Фелицию, Фергюса и Фаркла озвучивают Зендея, комик из Saturday Night Live Марчелло Эрнандес и американский актер Скайлер Джизондо («Знакомство с факерами», «Каникулы», «Лакричная пицца»).

Мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году. Было выпущено три продолжения: «Шрек 2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Кроме того, вышло два спин-оффа: «Кот в сапогах» (2011) и его продолжение «Кот в сапогах: Последнее желание» (2022).