Китайской экономике не хватает баланса

Дисбаланс между сильным предложением и слабым спросом в Китае увеличивается, следует из поступающих данных. Розничные продажи в мае в КНР сократились впервые с конца 2022 года. Вместе с тем промышленное производство, которое поддерживают экспортные заказы, продолжило расти. Усиливающаяся зависимость от внешнего спроса при слабом внутреннем ставит под вопрос устойчивость роста экономики и повышает вероятность новых мер поддержки потребления во второй половине года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

В китайской экономике усиливается дисбаланс между предложением и спросом. При расширении производственной активности потребители не спешат наращивать расходы. В мае розничные продажи и вовсе сократились — на 0,6% в годовом выражении, следует из данных Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Это первое снижение с декабря 2022 года. Месяцем ранее фиксировался рост на 0,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения объема розницы на апрельском уровне.

Спад аналитики объясняют тем, что позитивные эффекты от программы trade-in, на которую в последние два года власти делали главную ставку, себя исчерпали. Кроме того, статистика фиксирует сокращение расходов граждан на неделе празднования Дня труда (1–5 мая), которое также сказалось на показателях мая. Спад наблюдался, несмотря на то что власти расширяли расходы на проведение праздничных мероприятий в надежде простимулировать потребительскую активность.

Продажи автомобилей в мае снизились на 16% год к году (в апреле — спад на 15,3%). Также двузначными темпами сокращались продажи бытовой техники, строительных и отделочных материалов. Аналитики ING связывают такую динамику с продолжающимся кризисом на рынке недвижимости.

Инвестиции в сектор в январе—мае сократились на 16,2%. Цены на жилье в новостройках в мае снизились на 3,5% в годовом выражении. В последний раз сопоставимый спад наблюдался весной 2025-го. Спрос на жилищное кредитование в Китае во втором квартале также продолжил сокращаться.

Разочаровывают экспертов и данные о настроениях населения. В апреле индекс потребительской уверенности составил 89 пунктов и остался заметно ниже нейтральной отметки в 100 пунктов. Это означает, что домохозяйства по-прежнему оценивали экономическую ситуацию скорее пессимистично. Аналитики ожидают, что новые меры поддержки спроса могут быть представлены во второй половине года, после публикации данных о динамике ВВП в апреле—июне.

Более позитивно воспринимаются данные по промышленному производству. Его объем в мае прибавил 4,5% год к году, сообщает ГСУ. В апреле прирост оценивался в 4,1%. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 4,4% (4% в апреле), в горнодобывающей — на 2,3% (3,8%). Быстрее всего рос выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования: на 17% в мае после 15,6% в апреле, следует из разбивки по товарным категориям. В целом за пять месяцев 2026 года промпроизводство в Китае увеличилось на 5,4% к тому же периоду 2025-го.

Активность заводов поддерживается устойчивым спросом извне. В мае поставки КНР за рубеж выросли на 19,4% год к году, ускорившись после апрельских 14,1%. Рост, однако, был во многом сконцентрирован в высокотехнологичном секторе — расширялись отгрузки интегральных схем и оборудования для обработки данных. Динамика же в традиционных потребительских категориях была заметно слабее (см. “Ъ” от 10 июня). Отчасти рекордный майский рост связан с опережающими закупками торговых партнеров Китая: из-за опасений вокруг войны на Ближнем Востоке они стремились расширять запасы промежуточных товаров. Предполагается, что деэскалация конфликта обернется замедлением роста китайской торговли на горизонте ближайших месяцев.

С учетом того, что рост экономики КНР сейчас зависит главным образом от неясных «внешних» перспектив, уверенность бизнеса в его устойчивости уже снижается. За первые пять месяцев 2026-го вложения в основные активы снизились на 4,1% год к году. Экономисты ожидали более скромного спада — на 2%.

Кристина Боровикова