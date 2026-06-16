КС уточнил условия привлечения маркетплейсов к ответственности за контрафакт
Конституционный суд уточнил условия привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности в случае, если продавцы торгуют контрафактом на их платформах. Суд постановил, что площадки должны временно блокировать карточки спорных товаров до судебного разбирательства, следует из постановления КС.
26 марта Конституционный суд рассмотрел жалобу издательского холдинга настольных игр «Мир Хобби». Компания обнаружила на одном из маркетплейсов контрафактные копии настольной игры «Мафия. Вся семья в сборе». «Мир Хобби» направил владельцу онлайн-площадки претензию. Арбитражные суды отказали компании во взыскании с ответчика более 9 млн руб. компенсации. Суды исходили из того, что владелец маркетплейса не продает товары, а лишь создает условия для торговли как информационный посредник. Ответчик не мог знать о том, что продукция нарушает права «Мира Хобби», посчитали судьи.
Как постановил Конституционный суд, статус информационного посредника не обязательно освобождает от ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Владелец онлайн-площадки должен доказать, что не знал и не должен был знать о нарушениях. «Это требует от владельцев маркетплейсов особой осмотрительности, в частности, при взаимодействии с контрагентами, которые уже ранее допускали нарушения при работе на данной электронной площадке»,— указано в решении суда.
Маркетплейсы должны блокировать до суда карточки товаров, если правообладатель заявил о нарушениях. Если владелец интеллектуальной собственности вовремя не обратился в суд, владелец маркетплейса или продавец имеет право на возмещение убытков из-за временной приостановки продажи товаров, постановил Конституционный суд.
Решение Конституционного суда об уточнении ответственности маркетплейсов за контрафакт является частью более широкой дискуссии о регулировании так называемой платформенной экономики. Проблема контрафакта на онлайн-площадках стоит остро, о чем свидетельствуют рост количества пиратских товаров и жалобы правообладателей. За 2023 год совокупные продажи четырех крупнейших маркетплейсов превысили 4 триллиона рублей, а в 2024 году на них заблокировали около 1 миллиона карточек товаров по жалобам правообладателей, хотя не все они были подтверждены как контрафактные.
Законопроект «О платформенной экономике», разработанный Минэкономразвития и вступающий в силу 1 октября 2026 года, призван создать правовые основы для регулирования маркетплейсов. Изначально в нём обсуждались меры по борьбе с контрафактом, включая интеграцию с системой «Честный знак». Однако из предыдущих версий законопроекта были исключены положения о защите интеллектуальных прав на программное обеспечение, книги, музыку и видеоконтент, а также товары под собственными торговыми марками, что вызвало обеспокоенность участников рынка. Власти и участники рынка, включая представителей Wildberries, Ozon и Яндекса, разошлись во мнениях относительно необходимости дополнительного регулирования, поскольку маркетплейсы настаивали на эффективности своих мер саморегулирования и возможности отслеживать контрафакт.
Законодательное регулирование в других странах, таких как США (Digital Millennium Copyright Act — DMCA) и страны ЕС (Digital Services Act — DSA), также фокусируется на защите прав потребителей, прозрачности платформ и усилении ответственности за нарушение авторских прав и распространение контрафакта. В Китае E-Commerce Law обязывает платформы создавать системы для правообладателей с функциями регистрации, верификации и подачи жалоб, что является примером, к которому призывали российские правообладатели, но идея создания таких личных кабинетов пока не была поддержана в текущем законопроекте. Ранее срок рассмотрения жалоб на контрафакт составлял до 30 дней, за которые недобросовестные продавцы могли реализовать весь товар.