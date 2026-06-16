КС уточнил условия привлечения маркетплейсов к ответственности за контрафакт

Конституционный суд уточнил условия привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности в случае, если продавцы торгуют контрафактом на их платформах. Суд постановил, что площадки должны временно блокировать карточки спорных товаров до судебного разбирательства, следует из постановления КС.

26 марта Конституционный суд рассмотрел жалобу издательского холдинга настольных игр «Мир Хобби». Компания обнаружила на одном из маркетплейсов контрафактные копии настольной игры «Мафия. Вся семья в сборе». «Мир Хобби» направил владельцу онлайн-площадки претензию. Арбитражные суды отказали компании во взыскании с ответчика более 9 млн руб. компенсации. Суды исходили из того, что владелец маркетплейса не продает товары, а лишь создает условия для торговли как информационный посредник. Ответчик не мог знать о том, что продукция нарушает права «Мира Хобби», посчитали судьи.

Как постановил Конституционный суд, статус информационного посредника не обязательно освобождает от ответственности за нарушение интеллектуальных прав. Владелец онлайн-площадки должен доказать, что не знал и не должен был знать о нарушениях. «Это требует от владельцев маркетплейсов особой осмотрительности, в частности, при взаимодействии с контрагентами, которые уже ранее допускали нарушения при работе на данной электронной площадке»,— указано в решении суда.

Маркетплейсы должны блокировать до суда карточки товаров, если правообладатель заявил о нарушениях. Если владелец интеллектуальной собственности вовремя не обратился в суд, владелец маркетплейса или продавец имеет право на возмещение убытков из-за временной приостановки продажи товаров, постановил Конституционный суд.