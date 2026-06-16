Главные новации выборов-2026

Для организаторов кампании:

разрешены выборы в условиях военного положения: решение об этом принимает Центризбирком (ЦИК) по согласованию с Минобороны и ФСБ. Особенности проведения такой кампании также устанавливает ЦИК;

изменена схема одномандатных округов: в новых субъектах РФ созданы шесть округов, по одному округу добавилось в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, в десяти регионах стало на один округ меньше;

регионам разрешено создавать экстерриториальные участки (за пределами «родного» субъекта);

детально регламентированы дистанционное электронное голосование (с помощью гаджетов избирателей) и электронное голосование (через терминалы на участках). Во втором случае «должна быть обеспечена возможность голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе».

Для партий и кандидатов:

кандидаты получили право дистанционно открывать и вести специальные избирательные счета;

в перечень граждан, не имеющих права избираться, добавлены иноагенты и лица, осужденные по «экстремистским» статьям УК или за сексуальные преступления против несовершеннолетних (в течение пяти лет после снятия судимости). Баллотироваться также запрещено гражданам, подвергнутым административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики или распространение экстремистских материалов (в течение года после вынесения наказания);

партиям и кандидатам запрещено принимать пожертвования от организаций, учрежденных иноагентами, а также от лиц, внесенных в реестр экстремистов и террористов. Установлен минимальный размер пожертвований — 3% от МРОТ;

в предвыборной агитации запрещено использовать образы умерших людей, а также сгенерированные нейросетями изображения реальных или вымышленных лиц (кроме зарегистрированных кандидатов). Запрещена агитация на интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен по решению Роскомнадзора.

Для избирателей:

живущие за рубежом россияне смогут голосовать только за партийные списки;

у кандидатов, поменявших фамилию, имя или отчество в последний год до выборов, в бюллетенях будут также указываться прежние личные данные.