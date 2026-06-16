Во Внуково сняли ограничения на полеты

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели около 9:00 мск — аэропорт отправлял и принимал рейсы по согласованию с органами. Мера была связана с ограничениями в воздушном пространстве. Во Внуково задерживается 21 рейс на вылет и 30 на прилет. Отменен один рейс на вылет и два на прилет, следует из онлайн-табло.

В ночь на 16 июня на подлете к Москве сбили 60 беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. Был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Над Московской областью уничтожили 86 БПЛА.