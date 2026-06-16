В крупных городах снижается разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках

В российских городах-миллионниках сокращается разница в стоимости между квартирами в новостройках и на вторичном рынке. Об этом на полях форума недвижимости «Движение» в Сочи заявила руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева. Среди городов-миллионников самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде (теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек, в мае 2025 разница составляла 21%), Перми (снижение разницы с 29% до 24%), Уфе (с 25% до 21%), а также Казани (с 17% до 13%). В Краснодаре разница в цене сократилась с 16% до 14%.

Больше всего сэкономить на покупке жилья на вторичном рынке можно в Челябинске (разница в цене за 1 кв. м составляет 41,9 тыс. руб.), Перми (41 тыс. руб.), Омске (37,7 тыс. руб.), Уфе (34,1 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (31,7 тыс. руб.).

Тренд на постепенное выравнивание условий между первичным и вторичным сегментами происходит в том числе после изменений условий выдачи семейной ипотеки в первом квартале 2026 года, считает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. Это позволило некоторой части потенциальных покупателей обратить внимание на «вторичку».

Халиль Аминов, Сочи