Под Белгородом обнаружили тело мирного жителя, погибшего при атаке БПЛА

В селе Красная Нива Белгородского округа Белгородской области оперативники обнаружили тело мужчины, который, по предварительным данным, погиб из-за атаки FPV-дрона. Обстоятельства и точная дата удара ВСУ уточняются. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Сегодня днем мирный житель получил минно-взрывную травму и множественные ссадины мягких тканей головы при взрыве FPV-дрона на парковке предприятия в Ракитянском округе. После оказания помощи в горбольнице №2 облцентра его отпустили на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены остекление коммерческого объекта и два автомобиля.

За прошедшие сутки ВСУ 58 раз атаковали Белгородскую область. В результате ранения получили восемь мирных жителей в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Шестеро из них госпитализированы.

Алина Морозова