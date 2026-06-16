Отставному полковнику МВД Яхутлю утвердили приговор

Как стало известно «Ъ», апелляционная инстанция Московского городского суда утвердила приговор бывшему замначальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу отставному полковнику Адаму Яхутлю.

Участие в судебном заседании он принимал по ВКС из здания суда в Майкопе, куда его доставили прямо из больницы. На прошлом судебном заседании полковнику стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь и откладывать рассмотрение дела.

В апреле 2026 года Пресненский райсуд дал ему три года и четыре месяца колонии. От наказания фигурант был освобожден, так как отбыл назначенный срок, находясь под следствием и судом. До этого полковник был дважды оправдан, также два раза дело возвращали на доследование. Вину он не признал.

По версии следствия, в 2015 году предприниматель Дмитрий Ганелин, который затем и выступил заявителем по делу, попросил полковника Яхутля добиться прекращения уголовного преследования своего знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Последний был объявлен в международный розыск по делу о хищении нескольких десятков миллиардов рублей из средств этого кредитного учреждения.

По словам заявителя, он дважды передавал полковнику денежные средства: сначала $1 млн, а затем — еще 20 млн руб. (по тогдашнему курсу — около полумиллиона долларов). Офицер якобы говорил, что передаст эти деньги некоему генералу, который и решит вопрос с уголовным делом. Поскольку полицейский своих обязательств не выполнил, бизнесмен и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Защита господина Яхутля отмечала, что факт передачи ему денег не подтверждается доказательствами и показаниями свидетелей, что само по себе свидетельствует об отсутствии события преступления, как и было установлено судом на предыдущих процессам. По мнению адвоката, у Дмитрия Ганелина был мотив для оговора господина Яхутля — стремление не возвращать бывшему заместителю председателя правления Мособлбанка Дмитрию Васильеву $2 млн, полученных за оказание юридических услуг по прекращению уголовного дела.

Сам господин Яхутль заявил «Ъ», что готов дойти даже до Верховного суда, чтобы отстоять свое честное имя.

Ефим Брянцев