Отставному полковнику МВД Яхутлю утвердили приговор
Как стало известно «Ъ», апелляционная инстанция Московского городского суда утвердила приговор бывшему замначальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу отставному полковнику Адаму Яхутлю.
Участие в судебном заседании он принимал по ВКС из здания суда в Майкопе, куда его доставили прямо из больницы. На прошлом судебном заседании полковнику стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь и откладывать рассмотрение дела.
В апреле 2026 года Пресненский райсуд дал ему три года и четыре месяца колонии. От наказания фигурант был освобожден, так как отбыл назначенный срок, находясь под следствием и судом. До этого полковник был дважды оправдан, также два раза дело возвращали на доследование. Вину он не признал.
По версии следствия, в 2015 году предприниматель Дмитрий Ганелин, который затем и выступил заявителем по делу, попросил полковника Яхутля добиться прекращения уголовного преследования своего знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева. Последний был объявлен в международный розыск по делу о хищении нескольких десятков миллиардов рублей из средств этого кредитного учреждения.
По словам заявителя, он дважды передавал полковнику денежные средства: сначала $1 млн, а затем — еще 20 млн руб. (по тогдашнему курсу — около полумиллиона долларов). Офицер якобы говорил, что передаст эти деньги некоему генералу, который и решит вопрос с уголовным делом. Поскольку полицейский своих обязательств не выполнил, бизнесмен и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Защита господина Яхутля отмечала, что факт передачи ему денег не подтверждается доказательствами и показаниями свидетелей, что само по себе свидетельствует об отсутствии события преступления, как и было установлено судом на предыдущих процессам. По мнению адвоката, у Дмитрия Ганелина был мотив для оговора господина Яхутля — стремление не возвращать бывшему заместителю председателя правления Мособлбанка Дмитрию Васильеву $2 млн, полученных за оказание юридических услуг по прекращению уголовного дела.
Сам господин Яхутль заявил «Ъ», что готов дойти даже до Верховного суда, чтобы отстоять свое честное имя.
В судебной практике России распространена практика апелляционного обжалования приговоров по уголовным делам, в том числе по коррупционным преступлениям, но успешный пересмотр приговора может быть затруднен, если стороны не смогут доказать существенные нарушения. Например, в одном из случаев, прокуратура может быть не согласна с приговором, посчитав его слишком мягким, и подать апелляционное представление с требованием ужесточить наказание. В то же время, осужденные, как и в случае с Романом Жоговым в Воронеже, могут подавать жалобу в вышестоящие инстанции, считая приговор необоснованно суровым или оспаривая свою вину, даже если их заявления отклонялись на предыдущих этапах.
Судебные процессы по сложным делам, особенно связанным с крупными хищениями и коррупцией, могут быть длительными. Например, экс-руководители РАМ-банка по делу о растрате более 1,6 млрд рублей получили приговоры, вдвое меньше запрошенных гособвинителем. При этом в зачет отбытого наказания им пошли годы, проведенные в СИЗО во время следствия и судебного процесса. Аналогично, в деле бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, осужденного на 16 лет за коррупцию, прокуратура добивалась взыскания сумм взяток через суд.