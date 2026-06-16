Рыночная ипотека станет доступнее не ранее 2028 года

Ставки по ипотеке, выдаваемой на рыночных условиях, могут достигнуть «психологически комфортного уровня» не раньше начала 2028 года, заявила на проходящем в Сочи форуме недвижимости «Движение» сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова. Для этого необходимо, чтобы ключевая ставка ЦБ была на уровне 7%. «Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9–12%»,— добавила госпожа Рыкунова. Сейчас рыночные ставки по жилищному кредитованию превышают 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

До конца 2026 года рыночная ставка может немного снизиться — до 16,5–17,5%, прогнозирует эксперт. Однако, по ее словам, для этого необходимо, чтобы ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 12–13%.

Ипотека на рыночных условиях большей частью используется на вторичном рынке, где практически отсутствуют льготные программы кредитования. Так, по итогам января—мая 2026 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке достигла 73%, что заметно выше, чем год назад. Об этом также на полях форума «Движение» сообщила руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева. По ее словам, за этот же период объем сделок в этом сегменте увеличился на 19% год к году.

Халиль Аминов, Сочи