Рыночная ипотека станет доступнее не ранее 2028 года
Ставки по ипотеке, выдаваемой на рыночных условиях, могут достигнуть «психологически комфортного уровня» не раньше начала 2028 года, заявила на проходящем в Сочи форуме недвижимости «Движение» сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова. Для этого необходимо, чтобы ключевая ставка ЦБ была на уровне 7%. «Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9–12%»,— добавила госпожа Рыкунова. Сейчас рыночные ставки по жилищному кредитованию превышают 18%.
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До конца 2026 года рыночная ставка может немного снизиться — до 16,5–17,5%, прогнозирует эксперт. Однако, по ее словам, для этого необходимо, чтобы ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 12–13%.
Ипотека на рыночных условиях большей частью используется на вторичном рынке, где практически отсутствуют льготные программы кредитования. Так, по итогам января—мая 2026 года доля ипотечных сделок на вторичном рынке достигла 73%, что заметно выше, чем год назад. Об этом также на полях форума «Движение» сообщила руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева. По ее словам, за этот же период объем сделок в этом сегменте увеличился на 19% год к году.
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Инфляция и ключевая ставка
Прогнозы экспертов относительно снижения ключевой ставки Центробанка и, как следствие, рыночных ипотечных ставок являются предметом постоянных дискуссий. Например, в базовом прогнозе ЦБ предусматривалось снижение ключевой ставки до 7,5–8,5% к 2027 году. Однако другие эксперты отмечали, что рыночные ставки по ипотеке могут оставаться высокими ещё полтора года из-за текущего уровня ключевой ставки и её сохранения как минимум на год.
За последний год на ипотечном рынке наблюдался период сильного охлаждения, начавшийся после завершения массовой программы с господдержкой. В ипотеке основной объём выдач банков приходится на льготные программы, а доля рыночной ипотеки из-за высоких ставок составляет, по данным на конец 2024 года, только 13–14%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, когда ключевая ставка ЦБ неоднократно повышалась (например, до 21%), доступность ипотеки снизилась, что привело к уменьшению спроса как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.