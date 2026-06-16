Путин подписал указ об увековечении памяти филолога Людмилы Вербицкой
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти филолога и педагога Людмилы Вербицкой. Глава государства учредил Международную премию имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка.
Указ также предполагает:
- создание культурно-просветительского центра «Российская академия образования» имени Л. А. Вербицкой в Москве;
- проведение раз в два года Петербургского международного филологического форума «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России», посвященного научному наследию Людмилы Вербицкой;
- организацию международного научно-практического конгресса «Живое слово: язык, речь, культура» в честь Людмилы Вербицкой в 2027 году;
- создание «Театра русского языка “Живое слово”» в «Сириусе».
Людмила Вербицкая — автор более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Была ректором (1994 — 2008) и президентом (2008 — 2019) Санкт-Петербургского государственного университета. С 2010 по 2019 год была деканом филологического факультета СПбГУ. Умерла в 2019 году на 84-м году жизни.
Людмила Вербицкая, будучи первой женщиной-ректором одного из главных учебных заведений России — Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), возглавляла его с 1994 по 2008 год. Она прошла путь от старшего лаборанта до президента СПбГУ, работая в университете с 1958 года. По её инициативе были открыты медицинский факультет и факультет международных отношений. В 2008 году, после ряда скандалов, Вербицкая объявила о досрочной отставке с поста ректора и переходе на почётный пост президента университета.
Идея учреждения стипендии имени Людмилы Вербицкой, которая будет способствовать формированию кадрового резерва русистов из числа молодых специалистов, была предложена ректором Государственного института русского языка имени Пушкина Никитой Гусевым. Эту идею поддержал президент Владимир Путин, отметив, что имел честь работать с Вербицкой и поддерживать с ней отношения. Такое внимание к русскому языку согласуется с общим направлением государственной политики: ранее Владимир Путин высказывался о необходимости создать единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.