Путин подписал указ об увековечении памяти филолога Людмилы Вербицкой

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти филолога и педагога Людмилы Вербицкой. Глава государства учредил Международную премию имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка.

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Указ также предполагает:

создание культурно-просветительского центра «Российская академия образования» имени Л. А. Вербицкой в Москве;

проведение раз в два года Петербургского международного филологического форума «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России», посвященного научному наследию Людмилы Вербицкой;

организацию международного научно-практического конгресса «Живое слово: язык, речь, культура» в честь Людмилы Вербицкой в 2027 году;

создание «Театра русского языка “Живое слово”» в «Сириусе».

Людмила Вербицкая — автор более 350 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Была ректором (1994 — 2008) и президентом (2008 — 2019) Санкт-Петербургского государственного университета. С 2010 по 2019 год была деканом филологического факультета СПбГУ. Умерла в 2019 году на 84-м году жизни.