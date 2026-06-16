Дагестанского депутата поищут за границей

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил в силе решение о заочном аресте Ахмедпаши Умаханова — бывшего депутата Народного собрания Дагестана и старшего брата Сагидпаши Умаханова, являющегося депутатом Госдумы. Господин Умаханов объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества и убийств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмедпаша Умаханов (справа) и Сагидпаша Умаханов

Фото: @saygidpasha_leader Ахмедпаша Умаханов (справа) и Сагидпаша Умаханов

Фото: @saygidpasha_leader

Ахмедпаша Умаханов был арестован Басманным райсудом на два месяца с момента его экстрадиции из-за границы или фактического задержания в России. Данная мера пресечения потребовалась, чтобы объявить бывшего политика и замглавы ОАО «НК "Роснефть" — "Дагнефть"» в международный розыск по линии Интерпола. В федеральный он был объявлен в феврале этого года. На сайте МВД России легко найти его разыскную карточку с фотографией, в которой указано, что господина Умаханова ищут «по статье УК».

Перед этим в доме господина Умаханова в Хасавюрте следователи Главного следственного управления (ГСУ) СКР при поддержке спецназов ФСБ и Росгвардии провели обыск и выемку документов.

Имение, по сообщению дагестанских СМИ, оказалось пустым — хозяин давно перебрался за границу, мотивировав это необходимостью лечения.

ГСУ СКР, как следует из документов горсуда, заочно обвиняет господина Умаханова в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), в которое входили трое установленных фигурантов и «иные неустановленные лица». Преступное формирование действовало в Дагестане вначале 2000 годов, а его целью являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В одно производство с данным делом были объединены дела о ряде убийств, а также возбужденные по фактам незаконного оборота оружия и боеприпасов (п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК). Срок предварительного следствия по уголовному делу пока установлен следствием до 27 июня 2026 года, но в дальнейшем его, очевидно, продлят.

Защита господина Умаханова, не согласившись с решением Басманного райсуда, обратилась в Мосгорсуд. Адвокаты считают его незаконным, необоснованным и вынесенным с нарушением уголовно-процессуального законодательства.

Адвокаты указали, что суд не принял во внимание данные о личности и состоянии здоровья фигуранта и просили арестное постановление суда отменить.

Проверив представленные материалы и выслушав участников разбирательства, апелляционная инстанция Мосгорсуда пришла к выводу, что в обоснование просьбы следствия об аресте фигуранта представлены необходимые материалы, «подтверждающие изложенные в ходатайстве доводы». Самих материалов достаточно, чтобы сделать вывод о том, что все изложенные следователем обстоятельства подтверждаются конкретными фактическими данными, а потому утверждения стороны защиты об отсутствии оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении господина Умаханова апелляция «считает несостоятельными».

Николай Сергеев