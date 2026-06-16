Суд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке по делу об убийстве ребенка

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Екатеринбурге по итогам апелляционного рассмотрения отменил оправдательный приговор Наталье Гусевой, которую обвиняли в убийстве трехлетнего сына. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд на новое рассмотрение иным составом суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Напомним, в апреле 2025 года в Екатеринбурге в квартире дома на улице Сиреневый бульвар погиб трехлетний мальчик. Как полагало обвинение, мать ребенка Наталия Гусева избила сына, причинив ребенку телесные повреждения. В больницу она обратилась только после вмешательства знакомого. Кроме того, обвинение считало, что в день возвращения из детской больницы женщина вновь применила насилие к мальчику. В результате от полученных травм мальчик скончался.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Вердиктом коллегии присяжных Наталия Гусева была оправдана по обвинениям как в убийстве, так и в истязании ребенка. На основании этого вердикта Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор и признал за ней право на реабилитацию.

Полина Бабинцева