На Урале присяжные оправдали мать, которую обвиняли в убийстве трехлетнего сына

В Екатеринбурге коллегия присяжных оправдала 41-летнюю Наталию Гусеву, которую обвиняли в убийстве своего трехлетнего сына, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Коллегия из восьми присяжных признала подсудимую невиновной по всем инкриминируемым ей обвинениям. «Подсудимая оправдана. Вердикт присяжных обязателен для судьи»,— сообщили в пресс-службе.

После вынесения решения Наталия Гусева была освобождена из-под стражи в зале суда. Однако, судебный процесс еще не закончен, добавили в пресс-службе. Стороны должны обсудить последствия вынесенного вердикта. Следующее заседание назначено на 16 февраля.

Напомним, по версии следствия, Наталия Гусева в апреле 2025 года избила своего трехлетнего сына. Она нанесла ему не менее семи ударов в область головы, шеи, грудной клетки, левой ноги и левой руки. Гособвинение утверждает, что подсудимая не оказывала ребенку никакой помощи, а бригаду скорой помощи она вызвала, когда в ситуацию вмешался ее знакомый. Ребенка с травмами средней тяжести увезли в больницу. После того как ребенка выписали из больницы, мать вновь его избила. Это привело к его смерти.

Наталию Гусеву обвиняли по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). Уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей по ходатайству обвиняемой.

Полина Бабинцева