Экс-наставник «Крыльев Советов» отстранен от работы главным тренером «МЛ Витебск»
Белорусский клуб «МЛ Витебск» отстранил от работы главного тренера команды Магомеда Адиева и его помощника Филиппа Соколинского. О причинах решения не сообщается.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Магомед Адиев был назначен главным тренером самарских «Крыльев Советов» в июне 2025 года. Он покинул пост 1 апреля текущего года по соглашению сторон. В конце апреля специалист возглавил «МЛ Витебск». Под его руководством белорусская команда успела провести семь матчей, в которых одержала четыре победы, сыграла вничью один раз и дважды потерпела поражение.