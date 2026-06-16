Из-за удара молнии в Петрозаводске массово встали троллейбусы

Часть Петрозаводска осталась без света из-за энергоаварии после удара молнии в высоковольтную линию. Как сообщала пресс-служба муниципального предприятия «Городской транспорт», из-за аварии на энергосетях массово встали троллейбусы. Без перебоев на территории города двигалось только восемь машин. Около 16:00 мск движение электротранспорта было восстановлено.

Всего было обесточено семь районов столицы Карелии, сообщил во ВКонтакте вице-премьер регионального правительства Виктор Россыпнов. «Во время прохождения грозового фронта в высоковольтную линию ударила молния, сработала защитная автоматика. Это повлекло защитное отключение двух котлов на петрозаводской ТЭЦ. Оборудование при этом исправно, не повреждено. Сейчас ТЭЦ выходит на рабочий режим, в течение 1–1,5 часа ожидается возобновление электроснабжения»,— уточнил чиновник.

По данным Единой диспетчерской службы города, в 14:20 электроснабжение пропало в районах Голиковка, Зарека, Ключевая, Кукковка, Соломенное, Центр, Древлянка, Сулажгорский Кирпичный Завод, Сулажгора. Причиной в пресс-службе предприятия назвали повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».