Площадь затопления от размыва дамбы на Кубани увеличилась до 10 тыс. гектаров
В Крымском районе Краснодарского края увеличивается территория затопления, вызванного повреждением дамбы на реке Кубань, сообщает администрация муниципалитета в своем канале в Max. За сутки площадь подтопления сельхозугодий увеличилась на 200 га и достигла 5,5 тыс. га, всего в Крымском районе затоплены 10 тыс. га.
Прорыв дамбы на реке Кубань произошел в ночь на 4 июня, первоначально ширина прорана составляла 25–30 м. Сейчас дамба размыта на протяжении 100 м.
Жители хутора Западный и садового товарищества «Йодник» эвакуированы — эти населенные пункты затоплены. О количестве эвакуированных районные власти не сообщают. Жители хутора Урма и села Гвардейское готовятся к эвакуации, вода приближается к домам. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.
Затопление сельхозугодий привело к гибели урожая на площади 5,1 тыс. га, пострадали посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, горошка, клубники, бахчевых культур.