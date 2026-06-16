Площадь затопления от размыва дамбы на Кубани увеличилась до 10 тыс. гектаров

В Крымском районе Краснодарского края увеличивается территория затопления, вызванного повреждением дамбы на реке Кубань, сообщает администрация муниципалитета в своем канале в Max. За сутки площадь подтопления сельхозугодий увеличилась на 200 га и достигла 5,5 тыс. га, всего в Крымском районе затоплены 10 тыс. га.

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Прорыв дамбы на реке Кубань произошел в ночь на 4 июня, первоначально ширина прорана составляла 25–30 м. Сейчас дамба размыта на протяжении 100 м.

Жители хутора Западный и садового товарищества «Йодник» эвакуированы — эти населенные пункты затоплены. О количестве эвакуированных районные власти не сообщают. Жители хутора Урма и села Гвардейское готовятся к эвакуации, вода приближается к домам. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации.

Затопление сельхозугодий привело к гибели урожая на площади 5,1 тыс. га, пострадали посевы пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна, горошка, клубники, бахчевых культур.

Анна Перова, Краснодар