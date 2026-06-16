В Госдуме предложили не заключать под стражу многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень лиц, которых запрещено заключать под стражу в рамках уголовного процесса. Документ предлагает распространить запрет на граждан, воспитывающих трех и более детей.

Сейчас в соответствии со ст. 108 УПК РФ таким правом наделены: несовершеннолетние; беременные; женщины, имеющие малолетнего ребенка; мужчины, являющиеся единственным родителем малолетнего ребенка; усыновители или опекуны малолетнего ребенка. Суд имеет право заключить их под стражу только в том случае, если они подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законопроект также предполагает, что ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на срок свыше года должно быть согласовано с генеральным прокурором РФ. Сейчас такое ходатайство должно пройти согласование у председателя СКР или у руководителя следственного органа (например, у главы регионального управления).

Проект поправок в УПК РФ внесла на рассмотрение группа депутатов КПРФ, в числе которых Нина Останина и Алексей Куринный. Соавтором поправок также является сенатор Айрат Гибатдинов.

В пояснительной записке говорится, что поправки нацелены на исключение «случаев недобросовестных действий» правоохранителей, которые систематически продлевают сроки нахождения под стражей без реальных на то оснований. Депутаты также считают, что принятие законопроекта усилит защиту прав многодетных семей.

Полина Мотызлевская