«По ходу этого чемпионата мира я уже сам сколько раз погорел»

На чемпионате мира по футболу фавориты продолжают терять очки. Испанцы не смогли обыграть дебютанта, сборную Кабо-Верде. Матч завершился вничью (0:0). Также вничью сыграли Бельгия—Египет и Саудовская Аравия—Уругвай. В последнем матче дня Иран и Новая Зеландия тоже разошлись миром. Что с фаворитами? Это они не готовы или уровень аутсайдеров вырос? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с официальным амбассадором букмекерской компании «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Colin Hubbard / AP, AP Фото: Colin Hubbard / AP, AP

— Ничья с Кабо-Верде многих заставила относиться к Испании поосторожнее: уставшие, проблемы с реализацией. И, соответственно, ставок на победу команды в турнире стало меньше. По делу или нет?

— Нет, конечно, какое «по делу»? Если мы вспоминаем прошлый чемпионат мира, как сыграла сборная Аргентины в первой своей игре на турнире? Вы помните?

— О да, проиграла, конечно.

— Матч с Саудовской Аравией проиграли. И что тогда говорили? «Ой, ну что, Месси, зачем приехал? Ну какой ему чемпионат мира? Давай, парнишка, заканчивай». А чем все закончилось? Сборная Испании в 2010 году, если ничего не путаю, со Швейцарией в первом туре что сделала? Проиграла швейцарцам 0:1, а в итоге из группы швейцарцы даже не вышли, там Чили с испанцами вышли. Испания выиграла два матча и с первого места прошла дальше, в итоге стала чемпионом мира. Поэтому сейчас что-то говорить довольно странно. В турнире много команд, но он еще и долгий. Когда все закончится? В середине июля. И сейчас выходить на пик формы и побеждать во что бы то ни стало — еще рано. Конечно, круто всегда выигрывать и побеждать в каждом матче. Но говорить, что Испания — все, больше не фаворит, больше ни за что не будет бороться, — да нет, конечно, естественно, такого нет. Тем более в следующем матче уже с первых минут сможет сыграть Ламин Ямаль, чуть позже сможет сыграть Нико Уильямс.

Но чтобы вы понимали, оба парня не играли: один с апреля, второй с мая — и тут вышли. Да, не получилось у них забить, но если вспоминать игру, Испания моментами немножко тягучая, немного вяло играла. Микеля Оярсабаля все обсуждают: первые 30 минут он вообще мяча не касался, что не похоже на испанцев, но моменты-то были. Вот забей тогда Ферран Торрес — бедняга, не попади он в перекладину, — все иначе могло бы быть. И Возинью бы не считали героем нации, хотя он большая умничка и сейчас вообще самый популярный человек в стране, подписчиков за ночь набрал, сколько — в 10 или 12 раз больше, чем живет в Кабо-Верде.

— Уже 6 млн? Было 2.

— Уже 6.

— Сегодня у нас новый фаворит вступает в бой: мы ждем матч Франция—Сенегал. Понятно, что Франция — фаворит как всего турнира, так и в этом матче. Но на что здесь смотрим? Просто брать победу Франции с коэффициентом 1,52 над Сенегалом или, может быть, посмотреть на результативность?

— По ходу этого чемпионата мира я уже сам сколько раз погорел. Друзья, знакомые спрашивают: «Кто победит?» Я такой: «В противостоянии Бельгия—Египет возьмите с небольшой форой Бельгию». А в итоге со счетом 1:1 бельгийцы еле-еле вообще отскочили. Поэтому тут на самом деле может быть все что угодно. И с одной стороны, да, естественно, французы — фавориты, но не забываем, что Сенегал — это команда хорошая, качественная. Сенегал за последние 10 лет стал топ-сборной, это, наверное, сильнейшая команда Африки. Мы так много говорим про прогресс сборной Марокко, как она сейчас играет на равных и даже сильнее топовых команд, к которым мы привыкли, что эта команда точно до четвертьфинала дойдет. Так Сенегал ничем не хуже. И учитывая, что мы говорили об испанцах, Дидье Дешам тоже прекрасно понимает: состав невероятный, просто безумие какое-то — смотришь на основу, на запасных, на резерв и на тех, кто не поехал, — это просто невероятно.

— Обе забьют: за 1,99 берем в этом матче тогда, получается?

— Да-да-да, я думаю, это вполне вероятно, что обе забьют. И даже если хотите рискнуть, попробуйте взять, что Сенегал не проиграет с разными там плюшками сверху, может быть, даже обе команды забьют — кэф будет очень-очень большой. Но не забывайте опять-таки про случай на прошлом чемпионате мира. Французы любят растягивать удовольствие. И тогда они хорошо начали с победы над сборной Австралии со счетом 4:1, уверенной. И, по сути, в группе только Тунису уступили.

— Что у нас с Аргентиной сегодня? Она играет с Алжиром, и здесь, на первый взгляд, все очевидно: победа Аргентины за 1,44 — вроде как 100%. Но в свете последних событий я уже не знаю.

— А это ловушка, это точно ловушка. Да, у Аргентины есть Месси, полно других звезд: Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес. Но Алжир тоже хорош: отличная команда, одна из лучших в Африке. И учитывая начало турнира, учитывая, что пока еще надо Аргентине втянуться, вспоминая прошлый чемпионат мира — параллели все равно хочется проводить, — вполне возможно, что обе забьют. Как-то уже такая классика этого чемпионата мира. Все, Испания с Кабо-Верде на нули сыграли, ребята, давайте больше этой ерунды никто не повторяйте, мы хотим смотреть футбол, хотим видеть голы. И вот Алжир—Аргентина, вполне возможно, опять обе забьют. Тотал больше? Тоже, почему нет. Как вариант интересно: команды играют организованные, но, вспоминая прошлый чемпионат мира, Аргентина может удивить на старте, причем со знаком минус.