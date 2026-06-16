Вучич заявил, что в Европе завидуют успехам Грузии

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Тбилиси заявил, что в Европе «лишь единицы достигли таких результатов в экономике, каких достигла Грузия». По словам сербского лидера, ему не нравится слово зависть, но он «желал бы таких же успехов для Сербии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе «европейцы говорят, что в западной Европе желали бы достичь таких же темпов экономического роста как в Грузии», сообщает Interpressnews.

Александр Вучич несколько раз повторил, что Европа лишь мечтает о росте экономики 9,3%, которого достигла Грузия в первом квартале текущего года. «Было бы удивительно, если бы в Европе был такой же темп экономического роста. Горжусь тем, что происходит в Грузии и многому у вас учимся»,— подчеркнул сербский президент.

В ходе трехдневного визита в Грузию Александра Вучича стороны не смогли окончательно согласовать текст договора «О свободной торговле», осталось согласовать «лишь небольшие детали». Он обещал открыть в Тбилиси сербское посольство и прислать больше сербских туристов, поскольку «в Грузии, оказывается, есть горнолыжные курорты».

В свою очередь премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетовал, что современная глобальная политика «испытывает недостаток лидеров», но «у Сербии есть выдающийся лидер, который твердо защищает суверенитет и территориальную целостность своей страны».

Георгий Двали, Тбилиси