Вучич заявил, что в Европе завидуют успехам Грузии
Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Тбилиси заявил, что в Европе «лишь единицы достигли таких результатов в экономике, каких достигла Грузия». По словам сербского лидера, ему не нравится слово зависть, но он «желал бы таких же успехов для Сербии».
Президент Сербии Александр Вучич
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе «европейцы говорят, что в западной Европе желали бы достичь таких же темпов экономического роста как в Грузии», сообщает Interpressnews.
Александр Вучич несколько раз повторил, что Европа лишь мечтает о росте экономики 9,3%, которого достигла Грузия в первом квартале текущего года. «Было бы удивительно, если бы в Европе был такой же темп экономического роста. Горжусь тем, что происходит в Грузии и многому у вас учимся»,— подчеркнул сербский президент.
В ходе трехдневного визита в Грузию Александра Вучича стороны не смогли окончательно согласовать текст договора «О свободной торговле», осталось согласовать «лишь небольшие детали». Он обещал открыть в Тбилиси сербское посольство и прислать больше сербских туристов, поскольку «в Грузии, оказывается, есть горнолыжные курорты».
В свою очередь премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетовал, что современная глобальная политика «испытывает недостаток лидеров», но «у Сербии есть выдающийся лидер, который твердо защищает суверенитет и территориальную целостность своей страны».