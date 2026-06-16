Минкульт потребовал взыскать с «Союзмультфильма» ранее выданную субсидию

Министерство культуры России потребовало взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн руб., которые были выделены студии в качестве государственной субсидии. Ведомство также попросило взыскать 71 млн руб. процентов за использование денег. Это следует из данных в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Союзмультфильма», субсидия была выдана в 2013 году на модернизацию студии. В 2015 году деньги поступили на счет банка «Российский кредит». В октябре того же года банк был признан банкротом, поэтому «Союзмультфильм» так и не получил деньги, пояснили в студии.

В 2015 году «Союзмультфильм» обращался по поводу этой ситуации в Банк России, добавили в студии. Регулятор ответил, что «Союзмультфильм» должны включить в реестр кредиторов третьей очереди. «Средства так и не были возвращены, несмотря на все усилия киностудии»,— сказали в «Союзмультфильме».