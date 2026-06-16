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Минкульт потребовал взыскать с «Союзмультфильма» ранее выданную субсидию

Министерство культуры России потребовало взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн руб., которые были выделены студии в качестве государственной субсидии. Ведомство также попросило взыскать 71 млн руб. процентов за использование денег. Это следует из данных в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Союзмультфильма», субсидия была выдана в 2013 году на модернизацию студии. В 2015 году деньги поступили на счет банка «Российский кредит». В октябре того же года банк был признан банкротом, поэтому «Союзмультфильм» так и не получил деньги, пояснили в студии.

В 2015 году «Союзмультфильм» обращался по поводу этой ситуации в Банк России, добавили в студии. Регулятор ответил, что «Союзмультфильм» должны включить в реестр кредиторов третьей очереди. «Средства так и не были возвращены, несмотря на все усилия киностудии»,— сказали в «Союзмультфильме».

Фотогалерея

В Москве открылась экспозиция «Союзмультфильма»

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У Южного входа ВДНХ разместилась экспозиция в морских контейнерах — пространство для погружения в мир анимации &lt;br>На фото (слева направо): ресторатор Антон Табаков, гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева и министр правительства Москвы Алексей Фурсин

У Южного входа ВДНХ разместилась экспозиция в морских контейнерах — пространство для погружения в мир анимации
На фото (слева направо): ресторатор Антон Табаков, гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева и министр правительства Москвы Алексей Фурсин

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Выставка работает ежедневно с 15 по 22 июня, каждый сеанс длится 20–30 минут. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация

Выставка работает ежедневно с 15 по 22 июня, каждый сеанс длится 20–30 минут. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетительница выставки с аниматором в костюме Чебурашки

Посетительница выставки с аниматором в костюме Чебурашки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Первый зал посвящен рождению идеи: здесь представлены раскадровки, наброски персонажей и первые эскизы художников-постановщиков

Первый зал посвящен рождению идеи: здесь представлены раскадровки, наброски персонажей и первые эскизы художников-постановщиков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Аудиогид сопровождает посетителей на всем маршруте — он рассказывает о каждом этапе производства мультфильмов и помогает не пропустить важные детали

Аудиогид сопровождает посетителей на всем маршруте — он рассказывает о каждом этапе производства мультфильмов и помогает не пропустить важные детали

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Большинство объектов интерактивные: экспонаты можно трогать, запускать механизмы и исследовать устройство самостоятельно

Большинство объектов интерактивные: экспонаты можно трогать, запускать механизмы и исследовать устройство самостоятельно

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В экспозиции представлены рисованная анимация, кукольная и 3D-технологии — посетители могут сравнить, чем они отличаются

В экспозиции представлены рисованная анимация, кукольная и 3D-технологии — посетители могут сравнить, чем они отличаются

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Аниматоры в костюмах героев из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Аниматоры в костюмах героев из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В цехе звука гости узнают, как рождаются голоса любимых персонажей — от актерской озвучки до финального микса

В цехе звука гости узнают, как рождаются голоса любимых персонажей — от актерской озвучки до финального микса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Входная арка Южного входа ВДНХ теперь встречает гостей яркими афишами и баннерами с персонажами «Союзмультфильма»

Входная арка Южного входа ВДНХ теперь встречает гостей яркими афишами и баннерами с персонажами «Союзмультфильма»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

На мастер-классах, которые проходят по выходным, юные гости узнают секреты мультипликации и пробуют себя в роли аниматоров

На мастер-классах, которые проходят по выходным, юные гости узнают секреты мультипликации и пробуют себя в роли аниматоров

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Министр правительства Москвы Алексей Фурсин на открытии выставки

Министр правительства Москвы Алексей Фурсин на открытии выставки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В интерактивной зоне все желающие могут проверить свои знания в квизах о любимых героях и истории студии

В интерактивной зоне все желающие могут проверить свои знания в квизах о любимых героях и истории студии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Выставка оформлена как «закулисье» — гости проходят через творческие цехи от замысла до премьеры

Выставка оформлена как «закулисье» — гости проходят через творческие цехи от замысла до премьеры

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Организаторы рекомендуют регистрироваться заранее: количество мест на каждый сеанс ограничено, свободных билетов на некоторые дни уже нет

Организаторы рекомендуют регистрироваться заранее: количество мест на каждый сеанс ограничено, свободных билетов на некоторые дни уже нет

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ресторатор Антон Табаков и гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева на выставке

Ресторатор Антон Табаков и гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева на выставке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

После Москвы «Фабрика чудес» отправится в тур по городам России — Нижнему Новгороду, Казани, Саратову, Екатеринбургу, Тюмени и Челябинску

После Москвы «Фабрика чудес» отправится в тур по городам России — Нижнему Новгороду, Казани, Саратову, Екатеринбургу, Тюмени и Челябинску

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители у интерактивного стенда

Посетители у интерактивного стенда

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Справа налево: ресторатор Антон Табаков, гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева и министр правительства Москвы Алексей Фурсин на «Фабрике чудес»

Справа налево: ресторатор Антон Табаков, гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева и министр правительства Москвы Алексей Фурсин на «Фабрике чудес»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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У Южного входа ВДНХ разместилась экспозиция в морских контейнерах — пространство для погружения в мир анимации
На фото (слева направо): ресторатор Антон Табаков, гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева и министр правительства Москвы Алексей Фурсин

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Выставка работает ежедневно с 15 по 22 июня, каждый сеанс длится 20–30 минут. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетительница выставки с аниматором в костюме Чебурашки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Первый зал посвящен рождению идеи: здесь представлены раскадровки, наброски персонажей и первые эскизы художников-постановщиков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Аудиогид сопровождает посетителей на всем маршруте — он рассказывает о каждом этапе производства мультфильмов и помогает не пропустить важные детали

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Большинство объектов интерактивные: экспонаты можно трогать, запускать механизмы и исследовать устройство самостоятельно

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В экспозиции представлены рисованная анимация, кукольная и 3D-технологии — посетители могут сравнить, чем они отличаются

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Аниматоры в костюмах героев из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В цехе звука гости узнают, как рождаются голоса любимых персонажей — от актерской озвучки до финального микса

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Входная арка Южного входа ВДНХ теперь встречает гостей яркими афишами и баннерами с персонажами «Союзмультфильма»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

На мастер-классах, которые проходят по выходным, юные гости узнают секреты мультипликации и пробуют себя в роли аниматоров

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Министр правительства Москвы Алексей Фурсин на открытии выставки

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В интерактивной зоне все желающие могут проверить свои знания в квизах о любимых героях и истории студии

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Выставка оформлена как «закулисье» — гости проходят через творческие цехи от замысла до премьеры

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Организаторы рекомендуют регистрироваться заранее: количество мест на каждый сеанс ограничено, свободных билетов на некоторые дни уже нет

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Ресторатор Антон Табаков и гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева на выставке

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

После Москвы «Фабрика чудес» отправится в тур по городам России — Нижнему Новгороду, Казани, Саратову, Екатеринбургу, Тюмени и Челябинску

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Посетители у интерактивного стенда

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Справа налево: ресторатор Антон Табаков, гендиректор киностудии имени Горького Юлия Слащева и министр правительства Москвы Алексей Фурсин на «Фабрике чудес»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

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