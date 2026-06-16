ИИ выявил более тысячи закрытых номеров на нижегородских платных парковках

Более 1 тыс. нарушений по скрытию госномеров на платных парковках выявили в Нижнем Новгороде с помощью искусственного интеллекта с начала 2026 года. Об этом сообщили в городской административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», систему внедрили в этом году, она фиксирует номер сразу, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Водитель физически не успевает снять или закрыть номер.

Галина Шамберина