ИИ будет бороться с закрытыми номерами на платных нижегородских парковках

В Нижегородской области на базе искусственного интеллекта создали систему, которая позволит на платных парковках считывать автомобильные номера, которые водители закрывают посторонними предметами. Об этом сообщили в областном минтрансе.

По данным министерства, система фиксирует номер сразу, как только машина заехала на место стоянки, а не спустя некоторое время. Водитель физически не успевает снять или закрыть номер.

Если в дальнейшем водитель не оплатит стоимость парковки, ему выпишут постановление об административном правонарушении.

