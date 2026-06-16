Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отменил штрафы жительницы Казани, переписавшей имущество тети на 96 млн

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию по делу Ирины Белозеровой, осужденной за мошенничество с имуществом родственницы. Суд освободил осужденную от назначенных штрафов, сообщила пресс-служба суда.

Суд отменил штрафы жительницы Казани, переписавшей имущество тети на 96 млн

Суд отменил штрафы жительницы Казани, переписавшей имущество тети на 96 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд отменил штрафы жительницы Казани, переписавшей имущество тети на 96 млн

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд оставил без изменения наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве, коммерческом подкупе и фальсификации доказательств.

По версии следствия, обвиняемая оформила нотариальную доверенность от имени своей пожилой родственницы и переоформила на свою мать недвижимость общей стоимостью более 96 млн руб. Следствие также утверждало, что для оформления документов использовалась фиктивная медицинская справка.

Анна Кайдалова