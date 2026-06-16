Финская Partia и немецкая RENK Group разработали беспилотную бронемашину

На проходящей в Париже военно-технической выставке Eurosatory 2026 финская компания Patria и немецкая RENK Group показали новейшее беспилотное наземное транспортное средство (unmanned ground vehicle).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепт беспилотного наземного транспортного средства, представленный на выставке Eurosatory 2026

Фото: Patriagroup Концепт беспилотного наземного транспортного средства, представленный на выставке Eurosatory 2026

Фото: Patriagroup

Беспилотная бронемашина на гусеничном ходу имеет малый вес — около 700 кг, может двигаться в колонне с другой техникой, оснащена ракетной установкой и развивает скорость до 90 км/ч.

Разработчики не указывают деталей вооружения машины, отмечая лишь, что она может выполнять различные задачи, включая огневую поддержку, разведку, контроль за обстановкой.

Глава Renk Александр Загель подчеркивает, что новая машина отражает современные боевые реалии, в том числе с учетом военного конфликта на Украине. Он заявил, что развитие беспилотных видов вооружения является сейчас одним из приоритетов военно-технической промышленности, что в том числе подтверждается большим количеством такой техники на Eurosatory 2026.

Евгений Хвостик