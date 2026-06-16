Восьмерых россиян задержали за установку SIM-боксов для мошенников в Крыму

В Республике Крым задержали восьмерых местных жителей, помогавших телефонным мошенникам. Они обеспечивали работу SIM-боксов для аферистов. Задержанных обвинили в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика, сообщили в СКР.

SIM-боксы — устройства, использующие большое количество SIM-карт. Позволяют удаленно осуществлять входящие и исходящие звонки, а также отправку и прием СМС. Мошенники используют SIM-боксы для обслуживания до сотен звонков одновременно.

По данным следствия, злоумышленники работали по указанию неизвестных мошенников из Украины, подписанных в мессенджере как Kiber и Sipa. Фигуранты арендовали несколько квартир в республике, в том числе в городе Севастополе. Всего с помощью SIM-боксов аферисты похитили деньги у 16 россиян.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны обвиняемых, а также SIM-банки, SIM-боксы и другую технику. Следователи разыскивают других соучастников преступления.

Никита Черненко