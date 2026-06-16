Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как проект «Московское качество» помогает находить продукцию, заслуживающую доверия потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ветчина на завтрак, стейк к ужину, слабосоленый лосось к праздничному столу. Продукты из мяса и рыбы каждый день оказываются в корзинах миллионов покупателей. Но как среди десятков похожих упаковок выбрать то, что действительно заслуживает доверия?

Конкурс «Московское качество» проводится в столице с 1997 года, и изначально он задумывался именно для этих целей — отметить лучшие продукты на полках магазинов. За это время изменился и рынок, и покупатели, и сами производители. Но главная идея осталась прежней: дать москвичам простой ориентир, которому можно доверять.

В начале июня стартовал очередной этап конкурса, его проводит Московская торгово-промышленная палата при поддержке правительства Москвы. На этот раз в центре внимания оказалась мясная и рыбная продукция — от традиционных колбасных изделий до современных деликатесов.

Производители уже подают заявки, а позже к выбору присоединятся эксперты и москвичи на портале «Активный гражданин». При этом организаторы не взимают плату за подачу заявок, экспертизу или участие в голосовании, отмечает президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов:

«Мы удачно используем ту цифровизацию, которую органы власти создали и развивают в Москве, — платформу для электронного голосования. Результаты стали гораздо выше. Вся продукция, которая реализуется в Москве, проверена неоднократно. Это продукция качественная. А мы замеряем любовь москвичей.

Мы предложили предпринимателям разместить все победы, которые будут и которые уже есть, на продукции. Это очень важно для производителей, для сетей. Они видят, какая продукция наиболее интересна, плюс для производителей это бесплатная реклама. И самое главное — сами москвичи узнают, какая продукция наиболее любима ими».

Финалисты получат независимую экспертизу, информационную поддержку и право размещать знак «Московское качество» на своей продукции. А москвичи смогут напрямую повлиять на результаты голосования и выбрать продукты, которые действительно заслуживают места на семейном столе.

Конкурс развивается вместе с рынком: появляются новые номинации, учитываются современные потребительские привычки и тренды. Наряду с традиционными, все чаще оцениваются продукты здорового питания, фермерские решения и товары, произведенные в рамках городских программ, включая проект «Сделано в Москве».

Выбор мясной и рыбной продукции для нового этапа неслучаен: Россия входит в число мировых лидеров по производству мяса птицы, свинины и индейки, а рыбная отрасль демонстрирует рекордные показатели. В прошлом году оборот предприятий превысил 1 трлн руб., а вылов минтая достиг исторического максимума — более 2 млн т. Такие результаты делают качество продукции одним из главных факторов конкуренции.