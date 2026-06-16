Первый в России платеж в бюджет цифровым рублем провели в Чувашии

Чувашская компания Смак-Агро перечислила 125 тыс. руб. в проект по субсидированию производителей молока, сообщил глава республики Олег Николаев. Это первый в России платеж в бюджет с использованием цифрового рубля, заявили в региональном минфине, ссылаясь на данные Федерального казначейства.

«Еще один важный шаг в развитии цифровой экономики Чувашии и всей страны — в нашей республике совершен первый в России платеж юридического лица в бюджет с использованием цифрового рубля»,— написал господин Николаев в «Макс». Он назвал Чувашию лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего.

Олег Николаев анонсировал несколько проектов в социальной сфере с использованием цифрового рубля. В августе выплаты цифровыми рублями должны получать многодетные семьи на покупку школьной формы и аграрии в сделках по лизингу сельхозтехники.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Массовое внедрение начнется 1 сентября 2026 года. С этого момента крупнейшие банки должны будут предоставить клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля и распоряжаться остатком на них.