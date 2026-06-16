Глава Северной Осетии пообещал Путину повысить урожай в регионе

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. Во время беседы господин Меняйло пообещал улучшить показатели по урожаю сельхозпродукции по сравнению с прошлогодними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меняйло и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Меняйло и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Меняйло сообщил о задержке посевной из-за дождей, но заверил главу государства, что сельхозпроизводители скорректировали план, поэтому обошлось без серьезных сбоев. «За прошлый год мы дали 560 тыс. т зерна, из них 161 тыс. т — это озимые. В этом году ожидаем урожай не хуже, чем в прошлом году»,— отчитался глава региона.

Президент в ответ заметил, что урожай «должен быть лучше». Господин Меняйло пообещал выполнить указание.

В Северной Осетии из-за ливней, ветра и града в середине мая были повреждены 830 га посевов. Стихией повреждены Ирафский, Дигорский, Кировский и Пригородный районы. Тогда сообщалось, что полегли озимые культуры, частично смыты посевы кукурузы и подсолнечника.