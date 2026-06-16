FT: расходы OpenAI выросли до $34 млрд из-за планируемого IPO

В прошлом году компания OpenAI потратила $34 млрд в рамках подготовки к IPO. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на финансовую документацию компании. Отмечено, что в 2025 году OpenAI потратила около $19 млрд на исследования и новые разработки, а также около $6 млрд на маркетинг и продвижение продаж.

8 июня OpenAI подала регуляторам США заявку на первичное публичное размещение акций, не раскрывая сроки его проведения. По информации Reuters, компания может выйти на биржу в сентябре 2026 года. По неофициальной информации, OpenAI планирует привлечь до $60 млрд.

FT отмечает, что прошлогодние расходы «значительно превышают показатели предыдущего года», и говорят о том, что OpenAI стала активно вкладывать средства в развитие дата-центров и привлечение ведущих исследователей в области ИИ.

По итогам 2025 года выручка OpenAI составила около $13 млрд. Однако рост издержек привел к почти восьмикратному увеличению чистых убытков — с $5 млрд в 2024 году до примерно $39 млрд.

Евгений Хвостик