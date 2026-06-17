Одержимые Египтом

После двухлетнего перерыва французский дом вновь выходит на сцену высокого ювелирного искусства — на этот раз с премьерой Fascinating Egypt. Эстетика Древнего Египта с его картушами, фараонами, скарабеями, цветным фаянсом уже 100 лет является неотъемлемой частью ДНК Van Cleef & Arpels. На волне египтомании после открытия гробницы Тутанхамона Говардом Картером в ноябре 1922 года дом выпустил целую серию украшений со стилизованными иероглифами, цветами лотосов, профилями жрецов, инкрустированными рубинами, бриллиантами, изумрудами и ониксом. Эстетика Древнего Египта идеально вписалась в стиль ар-деко благодаря своим геометрическим формам, симметрии и цветовому контрасту.

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Впрочем, наследие загадочной цивилизации овладело артистическими умами и значительно раньше 1920-х. После египетских походов Наполеона в моду входят мебель и столовые сервизы, украшенные египетскими мотивами, во втором округе Парижа появляется свой «маленький Египет» с rue du Nil (улицей Нила) и Passage du Caire (торговый пассаж в честь столицы Египта). В Лувре открывается специальный раздел, посвященный египетским древностям, его куратором назначен Жан-Франсуа Шампольон, расшифровавший в 1822 году древние иероглифы. На площади Согласия в 1836 году устанавливают обелиск из храма Луксора, возраст памятника почти 3,5 тыс. лет. К моменту возникновения ювелирного союза семейств Ван Клифов и Арпельсов в 1906 году древняя цивилизация не только не забыта, но и является важной частью культурного контекста французской столицы того времени. Тут стоит вспомнить и о премьере балета Дягилева «Клеопатра», поставленного в 1909 году в театре Шатле.

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Коллекция Fascinating Egypt отдает дань не только узнаваемым эстетическим кодам, но и именитым заказчикам середины прошлого века, представителям египетской королевской семьи и их не менее знаменитым украшениям. В 1939 году ювелиры Van Cleef & Arpels создали платиновое колье-пластрон с бриллиантами для королевы Назли и свадебную парюру для принцессы Фавзии. Ее младшей сестре Фаизе достались брошь-пион с лепестками, выложенными рубинами в невидимой закрепке (изготовлена в 1937-м, приобретена в 1946 году), и восхитительное колье ар-деко из платины, багетных бриллиантов и крупных капель изумрудов (работа 1929 года была куплена в 1937-м). Современные драгоценности — во многом отголоски тех ювелирных шедевров. Колье Princesse du Nil — современная и весьма близкая по духу интерпретация Collaret принцессы Фаизы: похожие петли оправы из платины с бриллиантами, аналогичная задняя съемная часть, капли колумбийских изумрудов общим весом 107,37 карата, к которым добавлены семь натуральных (некультивированных) жемчужин. Воротник Beaute Legendaire с десятикаратным кушоном желтого бриллианта отсылает к драгоценному пластрону принцессы Фавзии, но вместе с тем переосмысливает нагрудные украшения древнеегипетского царства. Линии полированного желтого золота обрамляют элементы в форме фестонов, выложенные разнокалиберными бриллиантами. Подвижная конструкция колье создана с помощью системы двойных сочленений.

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Широкие гибкие браслеты, как и в 1920-х, стали полотном для сюжетных изображений, выполненных с помощью инкрустации цветными камнями — тут и лежащая мумия фараона, и пейзаж с пирамидами под звездным небом, и профиль крупным планом с глазом-уджатом. Особенно выразительными получились броши. Среди них есть фигурки фараонов в характерном одеянии и изображения божественных существ — кошки Бастет и священной птицы Бену (считалась душой бога Солнца Ра). Брошь Egyptian Venus из маркетри фрагментов бирюзы и лазурита посвящена богине Хатор с солнечным диском в обрамлении коровьих рогов на голове. Геометрическая полихромная композиция Plume de Vie из цветных орнаментальных камней символизирует перо истины богини Маат. Стилизованные бутоны лотоса с бриллиантами и рубинами в невидимой закрепке повторяют геометрические мотивы гобеленов ар-деко, созданных французским дизайнером интерьеров Эмиль-Аленом Сеги. А трио клипов Fragment (можно носить как заколки) повествуют об археологических разысканиях и находках: на поделочном камне закреплен обломок бриллиантового «фриза» с золотыми иероглифами и цветным минералом (бирюза сочетается со спессартином, лазурит — с индиголитом, коралл — с аметистом). Тут в древнеегипетский нарратив врываются силуэты Фрэнка Стеллы, поп-арт 1970-х и арт-движение «Мемфис». «Мы задумали ювелирную панораму, которая рассказывает историю Египта, переосмысленную на протяжении веков,— говорит президент и генеральный директор Van Cleef & Arpels Катрин Ренье.— Нас интересуют все современные проявления египтомании в самых разных художественных формах».

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Нина Спиридонова