В центре Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В префектуре Гунма в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщило NHK и FNN со ссылкой на Японское метеорологическое агентство. По сообщениям СМИ, угрозы цунами нет.

Землетрясение произошло около 19:50 по местному времени (13:50 мск). Оно ощущалось в префектурах Сайтама, Канагава, Ибараки, Тотиги. По словам корреспондента ТАСС, подземные толчки фиксировали в Токио. Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

Согласно наблюдениям метеорологического агентства, эпицентр находился в южной части префектуры Ибараки, на глубине 50 км, а его магнитуда оценивалась в 5,5. В ведомстве предупредили, что такая сейсмическая активность может привести к камнепадам и оползням.