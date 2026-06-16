ФК «Челябинск» покидают четыре футболиста

Футбольный клуб «Челябинск» объявил о завершении арендных соглашений с группой игроков. Команду покинули защитник Алан Агаев, полузащитник Никита Першин, а также нападающие Даниил Голиков и Георгий Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Руководство челябинского клуба поблагодарило футболистов за совместную работу и пожелало им успехов в дальнейших выступлениях. Игроки возвращаются в свои клубы для продолжения карьеры: Алан Агаев — в московскую команду «Родина-2», Никита Першин — в самарский клуб «Крылья Советов», а Даниил Голиков и Георгий Гонгадзе — в ФК «Краснодар» и воронежский «Факел» соответственно.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее состав ФК «Челябинск» пополнили полузащитник из волгоградского «Ротора» Илья Сафронов и бомбардир ульяновской «Волги» Дмитрий Каменщиков. Оба подписали контракт с клубом на два года.

Однако клуб покинул капитан Александр Жиров, расторгнув контракт по соглашению сторон.

Евгений Рыженьков